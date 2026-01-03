Gian van Veen steht nach einem Kampf gegen Dartitis im Finale der WM. Der Youngster hofft auf ein großes Spektakel.

Vor nicht allzu langer Zeit hätte sich Gian van Veen keinesfalls im Finale einer Darts-Weltmeisterschaft gesehen. Er habe vor fünf Jahren "große Probleme beim Spielen" gehabt, vor etwa vier Jahren habe er deshalb auch am Tisch gesessen und geweint, offenbarte der niederländische Shootingstar voller Emotionen nach seinem mitreißenden Halbfinal-Triumph: "Und jetzt schaut mich an, vier Jahre später. Es hat sich alles gelohnt."

Der Junioren-Weltmeister, der als erst dritter Niederländer nach Raymond van Barneveld und Michael van Gerwen am Samstag in einem WM-Finale steht, fordert ab 21:15 Uhr den Titelverteidiger Luke Littler. "In einem WM-Finale zu stehen – das ist nicht einmal ein Traum, der wahr wird, weil ich mir das vorstellen konnte. Aber jetzt ist es passiert. Ich bin so glücklich", sagte van Veen, der viele Jahre mit "Dartitis", einer Art mentalen Blockade, zu kämpfen hatte.