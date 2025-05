Darts: "Abschaum" - Luke Littler pestet nach Vandalismus-Attacke

Der Darts-Weltmeister hat in Norwich an einem Exhibition-Event teilgenommen. Nach der Veranstaltung musste der Brite allerdings feststellen, dass er offenbar Opfer von Vandalismus geworden ist.

Littler gewinnt Finale

In seiner Instagram-Story postete der 18-Jährige ein Bild der eingeschlagenen Heckscheibe seines Vans. Dazu schrieb er: "Ich versuche nur, ein Exhibition-Event in Norwich zu spielen und dann passiert so etwas, der absolute Abschaum der Welt."