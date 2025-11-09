Anzeige
Darts: Achtelfinale! Niko Springer bezwingt Michael van Gerwen

  • Veröffentlicht: 10.11.2025
  • 00:30 Uhr
  • ran

Der Mainzer Niko Springer setzt beim Grand Slam of Darts das nächste Ausrufezeichen. Auch Martin Schindler gelingt ein wichtiger Sieg.

Nächster großer Erfolg für Niko Springer!

Der "Meenzer Bub" bezwang am Sonntagabend beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton Michael van Gerwen und steht im Achtelfinale.

Bereits am Tag zuvor hatte Springer den zweimaligen Weltmeister Gary Anderson mit 5:3 besiegen können, nun setzte er sich gegen den Superstar aus den Niederlanden mit 5:4 durch.

Springer ging schnell in Führung, doch MvG holte einen 2:4-Rückstand auf und glich nach Legs aus. Im Decider verpasste der 25-jährige Deutsche dann zunächst zwei Match-Darts, van Gerwen konnte 130 aber ebenfalls nicht auschecken.

Springer behielt die Nerven und traf daraufhin die Doppel-2, womit er sich den Sieg und den Achtelfinaleinzug sicherte.

Auch Martin Schindler gewinnt

Auch Martin Schindler feiert am Sonntag einen wichtigen Sieg, er bezwang Stephen Bunting mit 5:4.

Nach der Auftaktniederlage gegen Luke Woodhouse (2:5) wahrte Deutschlands Nummer eins damit die Chancen auf den Achtelfinaleinzug.

Die Ergebnisse der Abendsession:

Alex Spellman - Nathan Aspinall 2:5
Karel Sedlacek - Daryl Gurney 5:3
Stephen Bunting - Martin Schindler 4:5
Gary Anderson - Beau Greaves 5:4
Luke Littler - Connor Scutt 5:3
Luke Humphries - Michael Smith 5:3
Michael van Gerwen - Niko Springer 4:5
Luke Woodhouse - Alexis Toylo 5:2

