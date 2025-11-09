Der Mainzer Niko Springer setzt beim Grand Slam of Darts das nächste Ausrufezeichen. Auch Martin Schindler gelingt ein wichtiger Sieg.

Nächster großer Erfolg für Niko Springer!

Der "Meenzer Bub" bezwang am Sonntagabend beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton Michael van Gerwen und steht im Achtelfinale.

Bereits am Tag zuvor hatte Springer den zweimaligen Weltmeister Gary Anderson mit 5:3 besiegen können, nun setzte er sich gegen den Superstar aus den Niederlanden mit 5:4 durch.

Springer ging schnell in Führung, doch MvG holte einen 2:4-Rückstand auf und glich nach Legs aus. Im Decider verpasste der 25-jährige Deutsche dann zunächst zwei Match-Darts, van Gerwen konnte 130 aber ebenfalls nicht auschecken.

Springer behielt die Nerven und traf daraufhin die Doppel-2, womit er sich den Sieg und den Achtelfinaleinzug sicherte.