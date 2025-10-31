Darts: Bittere Grand-Slam-Qualifikation für Deutsche - nur einer sorgt für Hoffnung

Beim Qualifikationsturnier zum Grand Slam of Darts enttäuschen die Deutschen - mit einer Ausnahme. Wenig erfreulicher Tag für die deutschen Darts-Spieler. Beim Qualifikationsturnier für den PDC Grand Slam of Darts sind gleich fünf deutsche Spieler in der ersten Runde ausgeschieden. Sie haben damit keine Chance mehr, am Turnier in Wolverhampton teilzunehmen. Grand Slam of Darts am 8.11. ab 14:00 Uhr LIVE im Stream auf Joyn Und darunter befinden sich durchaus prominente Namen. Florian Hempel (4:5 gegen Nathan Rafferty) und Gabriel Clemens (2:5 gegen Jitse van der Wal) blieben ohne Chance, genauso wie Max Hopp, der Darryl Pilgrim mit 3:5 unterlag.

Auch für Maximilian Czerwinski (4:5 gegen Justin Hood) und Leon Weber (3:5 gegen Andy Boulton) war bereits in Runde eins Endstation. Dominik Grüllich, der dank eines Freiloses automatisch die zweite Runde erreicht hatte, scheiterte dort mit 3:5 an Ross Smith.

Lukas Wenig qualifiziert sich für den Grand Slam Bei Ricardo Pietreczko hatte es indes zunächst besser ausgesehen, er startete mit einem Sieg in das Quali-Turnier. Allerdings war auch für Pikachu im zweiten Duell des Tages Schluss. So unterlag er dem Österreicher Mensur Suljovic. Darts: Max Hopp macht WM-Quali perfekt

Gian van Veen: Das ist der neue Darts-Europameister Immerhin: Aus deutscher Sicht gab es auch einen Erfolg zu vermelden. So konnte zumindest Lukas Wenig glänzen und sich mit vier Siegen für den Grand Slam qualifizieren. In seinem Auftaktmatch hatte Wenig Tom Bissell mit 5:2 geschlagen, in der Folge räumte er Oskar Lukasiak mit einem 5:0-Whitewash aus dem Weg. Ein 5:4 gegen Thibault Tricole und ein erneutes 5:4 gegen Jermaine Wattimena bescherten ihm schließlich den Startplatz beim Grand Slam.

