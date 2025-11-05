Anzeige
Darts

Darts: Luke Littler zum "Sexiest Athlete" gewählt – vor Bellingham und Haaland

  • Veröffentlicht: 05.11.2025
  • 11:02 Uhr
  • ran.de

Darts-Weltmeister Luke Littler kann seinen nächsten Titel einfahren. Der 18-jährige setzt sich dabei gegen Stars wie Tyson Fury, Lando Norris und Jude Bellingham durch.

Wenn man sich die Top Ten dieses Titels anschaut, kann man auf den ersten Blick gar nicht so genau zuordnen, worum es hier eigentlich geht: Boxer Anthony Joshua auf Platz zehn, Tennisprofi Carlos Alcaraz auf Platz fünf und Formel-1-Fahrer Lando Norris auf Platz drei.

Denn Jonathan Bailey, der kürzlich zum "Sexiest Man Alive" gekürt wurde, bekommt jetzt Konkurrenz aus der Sportwelt: Luke Littler wurde von der britischen Dating-Website für verheiratete Menschen "illicitencounters.com" zum "Sexiest Athlete" der Welt gewählt.

Der Brite ist an der Dartscheibe kaum zu bezwingen – und punktet nun offenbar auch in Sachen Sexappeal.

Die Konkurrenz war nicht nur innerhalb des Dartssports hart: Fußballstars wie Jude Bellingham oder Erling Haaland schafften es nicht in die Top Drei.

Boyle Sports World Grand Prix - Day Seven

Travis Kelce hinter Tyson Fury und Luke Humphries

Knapp hinter Littler landete auf Platz zwei die Boxlegende Tyson Fury. Aber auch weitere Dartspieler wie Luke Humphries zeigen, dass der Sport anscheinend ein gewisses Sexappeal hat – er erreichte Platz vier.

Für andere prominente Fans gab es dagegen eine Enttäuschung: Taylor Swift dürfte weniger begeistert gewesen sein, als sie feststellte, dass ihr Verlobter Travis Kelce nur auf Platz sechs eingestuft wurde.

