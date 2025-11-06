Grand slam of darts im stream auf joyn
Darts: Raymond van Barneveld bewundert Talent Beau Greaves – "Sie verlieren nicht gern gegen eine Frau"
- Veröffentlicht: 06.11.2025
- 13:40 Uhr
- ran.de
Beau Greaves startet zum ersten Mal auf der PDC ProTour. Der fünffache Weltmeister Raymond van Barneveld musste am eigenen Leib erfahren, wie stark sie ist.
Raymond van Barneveld sieht in der 21-jährigen Engländerin Beau Greaves ein außergewöhnliches Talent, das die Dartswelt verändern könnte. Der fünffache Weltmeister bezeichnete sie als "Ausnahmetalent" und hält einen Platz in der Premier League für möglich.
Van Barneveld lobte ihren Aufstieg: "Ich bin unglaublich stolz auf sie, auf alles, was sie erreicht hat. All diese Turniere in der Women’s Series, in denen sie ungeschlagen geblieben ist – wow."
Ab 2026 wird Greaves offiziell als Profi spielen und regelmäßig auf der PDC ProTour antreten. "Ich habe kürzlich gegen sie gespielt, und die Leute sagten: 'Ja, du spielst gegen eine Frau.' Und? Für mich ist es einfach ein Spiel – und sie hat 6:4 gewonnen."
Van Barneveld fügt hinzu: "Das sagt alles. Und glauben Sie mir: Nächstes Jahr wird sie wirklich für Ärger sorgen. Ich kenne die Männer – sie verlieren nicht gern gegen eine Frau."
Beau Greaves muss gegen Michael van Gerwen ran
Auch bei der World Youth Championship zeigte sie ihre Klasse, als sie Luke Littler mit einem 11-Darter besiegte.
Van Barneveld ist überzeugt, dass die besten männlichen Spieler Greaves bald ernst nehmen müssen: "Niemand sollte sich schämen, gegen sie zu verlieren. Versuchen sie lieber, sie zu schlagen."
Beim Grand Slam of Darts trifft Greaves in ihrer Gruppe auf Top-Spieler wie Michael van Gerwen und Gary Anderson.
Van Barneveld ist sicher: "Sie hat Qualität, sie macht ihr Land, ihre Familie und sich selbst stolz. Und wenn sie bei der Weltmeisterschaft gut abschneidet, bin ich sicher, dass sie ein Ticket für die Premier League bekommt."