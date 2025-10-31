Anzeige
Darts: Der "Maximiser" ist zurück! - Max Hopp qualifiziert sich für die Darts-WM

  • Veröffentlicht: 31.10.2025
  • 07:06 Uhr
  • Julian Erbs

Max Hopp hat sich für die Darts-WM qualifiziert! Nachdem er in den vergangenen Jahren Schwierigkeiten hatte, seine Form zu halten, bekommt er nun erneut die Chance, sich auf höchstem Niveau zu beweisen.

Max Hopp gilt als einer der besten Dartspieler, die Deutschland je hervorgebracht hat. Der "Maximiser" war über viele Jahre die deutsche Nummer eins und nahm mehrfach an der PDC-Weltmeisterschaft teil.

2018 schrieb er Geschichte, als er als erster Deutscher ein European-Tour-Turnier gewann. Zuletzt lief es formtechnisch nicht besonders gut für ihn und er verlor den Anschluss an die Spitze.

Jetzt ist er zurück an der Weltspitze des Darts und wird bei der Darts-WM dabei sein!

Max Hopp: Zuletzt noch als Reporter dabei, jetzt wieder als Spieler

Als Nummer 28 der besten 40 Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, die noch nicht qualifiziert waren, hat es Hopp geschafft.

Er wird wieder im Ally Pally antreten – und das, nachdem es für ihn sportlich seit 2022 nicht mehr rund lief und er sogar seine Tourkarte verloren hatte.

Diese holte er sich Anfang des Jahres zurück und über die Rangliste sicherte sich der "Maximiser" seine Tourkarte für die kommenden zwei Jahre.

Seit der WM 2022 begleitete der "Maximiser" das Geschehen als TV-Experte, jetzt ist er zurück - und zwar als Spieler!

Auch interessant: Darts: Nathan Aspinall und Damon Heta sorgen für doppeltes Highlight

