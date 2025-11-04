Anzeige
Darts

Darts-WM: Max Hopp erstmals seit 2021 wieder dabei und sieht Götze-Vergleich

Dartsprofi Max Hopp kehrt auf die WM-Bühne zurück. Er ist zum ersten Mal seit 2021 qualifiziert.

Die Rückkehr auf die WM-Bühne ist für Dartsprofi Max Hopp auch eine Genugtuung. "Ich habe jetzt ein paar harte Saisons gehabt, musste mich wieder hochkämpfen, viele Leute haben mich abgeschrieben", sagte Hopp im Interview mit Sport1.

Der 29-Jährige hat sich erstmals seit 2021 wieder für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Sein Comeback schreibt der "Maximiser", mit neun WM-Teilnahmen deutscher Rekordhalter, seinem Reifeprozess zu - und zieht Parallelen zu Vorbild Mario Götze.

Wie das einstige Wunderkind des deutschen Fußballs will Hopp seine Kritiker widerlegen: "Er ist jemand, der auch stark auf sich und seine Gesundheit achtet. Da möchte ich persönlich auch hin, um langfristig vollkommen leistungsfähig und einsatzfähig zu sein."

Bereits im Alter von 16 Jahren feierte Hopp seine Premiere im altehrwürdigen Alexandra Palace. "Es gab Gründe, warum man mal gesagt hat: 'Das ist ein riesiges Talent, das ist unser deutscher Darts-Star'", erinnert sich der Junioren-Weltmeister von 2015, der Ende 2022 seine Tourkarte verlor, sich diese aber im Januar zurückholte.

Anzeige
Anzeige

WM: Hopp einer von acht Deutschen

"Vielleicht durch alles, was dann kam, ging es damals ein bisschen zu schnell. Ich habe mit vielen Widerständen kämpfen müssen, es ist für mich für den weiteren Verlauf spannend, in den nächsten Jahren herauszufinden, wie gut ich wirklich bin."

Als Nummer 64 der Players-Championship-Rangliste ist Hopp einer von acht Deutschen, die in London an den Start gehen werden.

Ob die deutsche Nummer eins Martin Schindler oder gar Hopp selbst Darts-Dominator Luke Littler beikommen können, vermag der Mann aus Idstein indes kaum zu träumen.

"Luke Littler ist aktuell ein bisschen wie eine Sackgasse - da kommst du nicht weiter. Das ist wie die Endstation. Die Gegner, die es mit ihm aufnehmen wollen, werden es aber sehr schwer haben, weil er einfach ein Ausnahmetalent ist."

Anzeige
Mehr News und Videos
imago images 0819123564
News

Darts: Max Hopp macht WM-Quali perfekt

  • 31.10.2025
  • 07:06 Uhr
imago 35788290
News

Zu provokativ! Darts-Profi muss Spitznamen ändern

  • 29.10.2025
  • 08:24 Uhr
imago images 1068147628
News

Sieben Matchdarts überlebt: MvG zittert sich bei Darts-EM weiter

  • 24.10.2025
  • 13:06 Uhr
22 07 2025. World Matchplay Darts MC John McDonald during the Betfred World Matchplay Darts at Winter Gardens, Blackpool, United Kingdom on 22 July 2025. Blackpool Winter Gardens Scotland United Ki...
News

Darts-Beben: Legendäres PDC-Duo beendet nach WM Tätigkeit

  • 16.10.2025
  • 12:10 Uhr
Fallon Sherrock
News

Darts: Fallon Sherrock qualifiziert sich für WM 2026

  • 12.10.2025
  • 17:39 Uhr
Entertainment,Influencer Dart WM 2025 16.05.2025, xdanx, Entertainment, Influencer Dart WM 2025 emspor, v.l. Dart Profi Max Hopp (The Maximiser) wirft ein Dart bei der Influencer Darts WM in der Ub...
News

Darts-WM: Hopp vor Rückkehr in den Ally Pally

  • 03.10.2025
  • 13:27 Uhr
2020/21 PDC William Hill World Darts Championship - Day Five
News

Darts-WM 2026: Max Hopp kommt Quali näher

  • 18.09.2025
  • 11:40 Uhr
Max Hopp
News

Hopp kann auf Comeback im Ally Pally hoffen

  • 18.06.2025
  • 20:10 Uhr
Startete schon fünf Mal bei der WM: Fallon Sherrock
News

Darts: Erstmals vier feste WM-Startplätze für Frauen

  • 17.06.2025
  • 12:17 Uhr
Schindler und Pietreczko bezwangen die Top-Favoriten
News

Darts: Kein Finaldebüt für Deutschland bei Team-WM

  • 15.06.2025
  • 22:03 Uhr