Darts-EM: Martin Schindler erstmals im Achtelfinale

  • Aktualisiert: 23.10.2025
  • 23:31 Uhr
  • SID

Fluch besiegt: Martin Schindler steht bei der Darts-EM erstmals im Achtelfinale.

Deutschlands Topspieler Martin Schindler hat seinen EM-Fluch besiegt: Der 17. der Darts-Weltrangliste bezwang den Engländer Dave Chisnall in der Dortmunder Westfalenhalle knapp mit 6:5 und zog im sechsten Versuch erstmals ins Achtelfinale ein. Dort wartet am Samstag in Ryan Joyce ein weiterer Engländer.

Schindler glich zunächst einen 0:3-Rückstand aus, beim Stand von 5:5 stand das Match dann auf des Messers Schneide. Gegen den Anwurf von Chisnall nutzte der Strausberger seinen ersten Matchdart zum Sieg.

Bei der EM war Schindler bisher fünfmal am Start, nie war er über die erste Runde hinausgekommen - bis jetzt. Neben der deutschen Nummer eins sind der aufstrebende Niko Springer und Vorjahresviertelfinalist Ricardo Pietreczko in Dortmund mit dabei.

