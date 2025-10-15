Anzeige
Darts-WM

Darts: Legendäres PDC-Duo beendet nach der Weltmeisterschaft ihre Tätigkeit - Master of Ceremonies und Caller gehen in den Ruhestand

  • Aktualisiert: 15.10.2025
  • 23:50 Uhr
  • Leon Kerninger

Anfang Januar 2026 muss sich die Dartswelt von einem legendären Duo trennen. Der "Master of Ceremonies" John McDonald und Referee George Noble danken ab und gehen in den Darts-Ruhestand.

John McDonald und George Noble sind seit 2007 ein fester Bestandteil der PDC-Turniere.

Der 65-Jährige Zeremonienmeister McDonald übernahm vor 18 Jahren den Job von Phil Jones und ist seitdem weltweit bekannt für seine unverwechselbaren Spieler-Intros bei der Weltmeisterschaft und auch der Premier League.

Noble kann auf eine ähnlich lange Karriere zurückblicken. Vor seinem Engagement bei der PDC war der 56-Jährige Leiter des Schiedsrichterteams bei der BDO und beendet nun seine Tätigkeit als Referee nach fast zwei Jahrzehnten in der größten Darts-Organisation der Welt.

Legendäres PDC-Duo: Weltmeisterschaft "der perfekte Ort, um aufzuhören"

McDonald sprach in einer offiziellen Mitteilung der PDC über die Entscheidung, sein letztes Turnier zu callen: "Das Finale der Paddy Power World Darts Championship ist für mich der perfekte Ort, um aufzuhören, da wir dort den Höhepunkt des größten Events feiern, das es je in diesem Sport gegeben hat."

Noble kündigte indes an, dem Dartssport weiterhin erhalten zu bleiben: "Ich werde mich auch weiterhin außerhalb des Schiedsrichterwesens mit Darts beschäftigen, aber so habe ich in Zukunft mehr Zeit für meine Familie."

