Anzeige
European DARTS CHAMPIONSHIP LIVE AUF JOYN

Darts-EM 2025: So seht ihr die European Darts Championship heute live im kostenlosen Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 23.10.2025
  • 16:11 Uhr
  • ran.de

Die Darts-EM 2025 vom 23. bis zum 26. Oktober führt die Stars der Darts-Szene nach Dortmund. Die 18. Auflage des Turniers wird live auf Joyn zu sehen sein.

Die Darts-WM 2026 rückt langsam näher, doch knapp zwei Monate vor dem Highlight des Jahres gilt es für die Stars der Darts-Szene erstmal darum, bei den European Darts Championship zu glänzen.

Die Europameisterschaft steigt vom 23. bis zum 26. Oktober in der Dortmunder Westfalenhalle. Nach der German Darts Championship in Hildesheim (17. bis 19. Oktober live auf Joyn) gastiert die Weltelite also gleich nochmal in Deutschland.

Gleich am ersten Abend guckt die deutsche Szene auf Martin Schindler. Der 29-Jährige trifft um ca. 21:30 auf Dave Chisnall.

ran hat alle Informationen zur Darts-EM zusammengefasst.

Anzeige
Anzeige
World Cup of Darts 2025 Luke Littler (England), links im Vordergrund Martin Schindler (Deutschland). PDC World Cup-Zweitrundenspiel zwischen England und Deutschland am 14. Juni 2025 in der Eissport...

Am 23.10. ab 19:00 Uhr: European Darts Championship live und kostenlos auf Joyn

Die Darts-EM läuft vom 23. bis 26. Oktober live im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Anzeige
Anzeige

European Darts Championship: Hier wird die EM heute im TV und Livestream gezeigt

Die gesamte Darts-EM wird live von "Sport1" im Free TV gezeigt.

Zudem wird es einen Livestream geben, der auf Joyn aufrufbar ist. Der Stream wird ebenfalls das komplette Event abdecken.

"DAZN" überträgt das Turnier ebenfalls, jedoch ist dafür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

European Darts Championship heute live: Wann spielt Martin Schindler?

Martin Schindler greift gleich in der ersten Session ins Geschehen ein. Der Deutsche trifft im sechsten Match des Abends (ca. 21:30 Uhr) auf Dave Chisnall.

Niko Springer (vs. Jermaine Wattimena) und Ricardo Pietreczko (vs. Josh Rock) müssen erst am Freitagabend ran.

European Darts Championship heute live: Welche Spieler dürfen am Turnier teilnehmen?

Spielberichtigt sind die 32 besten Spieler der European Tour. Diese werden in der European Tour Order of Merit aufgelistet. Der Stichtag für die Teilnahmeberechtigung und Setzliste ist der 19. Oktober 2025.

In der ersten Runde wird der Erstplatzierte der Setzliste auf den 32., der Zweitplatzierte auf den 31. und so weiter treffen.

Im Ranking der European Tour Order of Merit führt Nathan Aspinall aktuell vor Stephen Bunting, Luke Littler, Martin Schindler und Luke Humphries. Spieler wie Andrew Gilding und Krzysztof Ratajski, die an den Positionen 31 und 32 rangieren, müssen noch um die Teilnahme zittern.

  • Nathan Aspinall vs. Krzysztof Ratajski
  • Ryan Joyce vs. Luke Woodhouse
  • Josh Rock vs. Ricardo Pietreczko
  • Niko Springer vs. Daryl Gurney
  • Martin Schindler vs. Jermaine Wattimena
  • Gian van Veen vs. Dirk van Duijvenbode
  • Luke Humphries vs. Raymond van Barneveld
  • James Wade vs. Damon Heta
  • Stephen Bunting vs. Andrew Gilding
  • Wessel Nijman vs. Danny Noppert
  • Jonny Clayton vs. Chris Dobey
  • Ross Smith vs. Ryan Searle
  • Luke Littler vs. Rob Cross
  • Michael van Gerwen vs. Mike De Decker
  • Gerwyn Price vs. Peter Wright
  • Gary Anderson vs. Cameron Menzies
Anzeige

European Darts Championship heute live: Der Zeitplan der EM

  • Donnerstag, 23. Oktober 2025, 19 Uhr: 1. Runde
  • Freitag, 24. Oktober 2025, 19 Uhr: 1. Runde
  • Samstag, 25. Oktober 2025, 13 Uhr: 2. Runde
  • Samstag, 25. Oktober 2025, 19 Uhr: 2. Runde
  • Sonntag, 26. Oktober 2025, 13 Uhr: Viertelfinals
  • Sonntag, 26. Oktober 2025, 19 Uhr: Halbfinals
  • Sonntag, 26. Oktober 2025, 21.30 Uhr: Finale
Anzeige

European Darts Championship heute live: So funktioniert der Modus

Wie im Darts-Sport üblich, wird von Beginn an im K.o.-Modus gespielt. Im Sechzehntelfinale gilt der Modus "Best of 11", was besagt, das sechs gewonnene Legs für das Weiterkommen ausreichen.

Im Achtel- und Viertelfinale wird "Best of 19" gespielt, während in den Halbfinals und Finale "Best of 21" gilt.

Anzeige

European Darts Championship heute live: Favoriten und deutsche Chancen

Zwar führt Aspinall das Ranking gemäß European Tour Order of Merit an, jedoch sind zuallererst dennoch Humphries und Littler zu nennen.

Es gilt allerdings zu bedenken, dass das Niveau von Beginn an hoch sein wird und Überraschungen keineswegs unmöglich sind. Aus deutscher Sicht ist Schindler der vielversprechendste Kandidat. Ricardo Pietreczko und Niko Springer sind Underdogs.

Anzeige

European Darts Championship heute live: So hoch sind die Preisgelder

  • Sieger: 120.000 £
  • Finalist: 60.000 £
  • Halbfinale: 40.000 £
  • Viertelfinale: 25.000 £
  • 2. Runde: 15.000 £
  • 1. Runde: 7.500 £
  • Gesamt: 600.000 £
Mehr News und Videos zum Darts
imago images 1067727954
News

Ausgerechnet in Deutschland: Littler winkt Meilenstein

  • 23.10.2025
  • 13:02 Uhr
Die deutsche Nummer eins: Martin Schindler
News

Darts-EM: Schindler vom Major-Durchbruch überzeugt

  • 23.10.2025
  • 05:59 Uhr
14.06.2025, xhbx, Dart World Cup of Darts 2025, v.l. Martin Schindler (Deutschland), Luke Littler (England) (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI-VIDE...
News

Littler über Schindler: "Er lebt mietfrei in meinem Kopf"

  • 21.10.2025
  • 18:28 Uhr
Littler Wirtz
News

Littler verspottet Wirtz nach Liverpool-Pleite

  • 20.10.2025
  • 20:42 Uhr
12th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Final Night; Luke Littler in action on the oche for his Boyle Sports World Grand P...
News

German Darts Championship im kostenlosen Livestream auf Joyn

  • 19.10.2025
  • 12:38 Uhr
imago images 1067709097
News

German Darts Championship: Top-Stars mit Absagenflut - Deutscher profitiert

  • 17.10.2025
  • 14:33 Uhr
Darts-Weltmeister Luke Littler
News

Darts: Luke Littler verteidigt Greaves nach Sensations-Niederlage

  • 17.10.2025
  • 14:14 Uhr
27 07 2025. World Matchplay Darts Beau Greaves during the Betfred World Matchplay Darts at Winter Gardens, Blackpool, United Kingdom on 27 July 2025. Blackpool Winter Gardens United Kingdom Editori...
News

Littler bezwungen: Diese Frau mischt die Darts-Welt auf

  • 16.10.2025
  • 13:46 Uhr
22 07 2025. World Matchplay Darts MC John McDonald during the Betfred World Matchplay Darts at Winter Gardens, Blackpool, United Kingdom on 22 July 2025. Blackpool Winter Gardens Scotland United Ki...
News

Darts-Beben: Legendäres PDC-Duo beendet nach WM Tätigkeit

  • 16.10.2025
  • 12:10 Uhr
imago images 1064331297
News

Van Gerwens Horror-Jahr geht weiter – Konsequenzen gezogen

  • 15.10.2025
  • 14:08 Uhr