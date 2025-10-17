German Darts championship live auf JOyn
German Darts Championship: Vier Topstars sagen Teilnahme ab - Deutscher rückt nach
- Veröffentlicht: 17.10.2025
In Hildesheim steigt die German Darts Championship. Gleich vier Topstars haben ihre Teilnahme jedoch kurzfristig abgesagt.
Vom 17. bis 19. Oktober 2025 steigt in Hildesheim die German Darts Championship, das letzte von insgesamt 14 Turnieren der PDC European Tour.
Blickt man auf große Namen, dann ist das Turnier in diesem Jahr deutlich weniger dicht besetzt. So hatten zwar ursprünglich viele Topstars ihre Teilnahme an der Veranstaltung versichert, inzwischen aber wieder abgesagt.
So fehlen mit Luke Littler, Luke Humphries, Michael van Gerwen und Gary Anderson kurzfristig gleich vier der namhaftesten Spieler.
Humphries hat sich dazu entschieden, das Wochenende als Pause für sich selbst zu nutzen und erst bei der EM in Dortmund eine Woche später wieder einzusteigen.
German Darts Championship: Clemens rückt für Littler nach
Auch van Gerwen feiert im Ruhrpott seine Tour-Rückkehr und verzichtet auf Hildesheim. Erst Anfang der Woche hatte der Niederländer eine Statement veröffentlicht. So erklärte er, dass mitten im Scheidungsverfahren von seiner Frau seine Familie die oberste Priorität sei.
Anderson hat sich derweil dazu entschieden, die verbleibenden Turniere gänzlich auszulassen.
Aus deutscher Sicht gibt es jedoch Grund zur Freude in Mitten der zahlreichen Absagen: Durch den Nichtantritt von Weltmeister Littler rückt der Gabriel Clemens ins Starterfeld nach.