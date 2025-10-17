In Hildesheim steigt die German Darts Championship. Gleich vier Topstars haben ihre Teilnahme jedoch kurzfristig abgesagt.

Vom 17. bis 19. Oktober 2025 steigt in Hildesheim die German Darts Championship, das letzte von insgesamt 14 Turnieren der PDC European Tour.

Blickt man auf große Namen, dann ist das Turnier in diesem Jahr deutlich weniger dicht besetzt. So hatten zwar ursprünglich viele Topstars ihre Teilnahme an der Veranstaltung versichert, inzwischen aber wieder abgesagt.

So fehlen mit Luke Littler, Luke Humphries, Michael van Gerwen und Gary Anderson kurzfristig gleich vier der namhaftesten Spieler.

Humphries hat sich dazu entschieden, das Wochenende als Pause für sich selbst zu nutzen und erst bei der EM in Dortmund eine Woche später wieder einzusteigen.