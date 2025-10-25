Ricardo Pietreczko bezwingt den Vorjahresfinalisten Jermaine Wattimena und darf weiter träumen.

Ricardo Pietreczko hat bei der Darts-EM in Dortmund als einziger deutscher Teilnehmer das Viertelfinale erreicht. Wenige Stunden nach dem Aus von Martin Schindler schlug der Berliner den Vorjahresfinalisten Jermaine Wattimena aus den Niederlanden 10:6 und zog bei dem Major-Turnier damit zum zweiten Mal in Folge in die Runde der letzten acht ein.

Gegner ist dort wie im Vorjahr Danny Noppert, der den an Nummer eins gesetzten Briten Nathan Aspinall 10:7 bezwang. Damals hatte der Niederländer in einem spannenden Spiel mit 10:9 die Oberhand behalten.

Gegen Wattimena erkämpfte sich der 31-jährige Pietreczko früh ein Break, indem er eine 164 über das Bulls Eye checkte. Wattimena, der am Freitag in der ersten Runde den dritten deutschen Teilnehmer Niko Springer (Mainz) besiegt hatte, hatte große Probleme auf die Doppel. Pietreczko lieferte mit einer gecheckten 125 zum zwischenzeitlichen 7:4 ein weiteres Highlight und machte wenig später den Sieg perfekt.