Springer ist raus
Darts-EM 2025: Niko Springer scheidet in der ersten Runde aus
- Aktualisiert: 24.10.2025
- 20:05 Uhr
- ran.de
Niko Springer ist bei der Darts-EM 2025 in Dortmund in der ersten Runde bereits ausgeschieden. Gegen Jermaine Wattimena verlor der junge Deutsche mit 6:3.
Niko Springer scheiterte bei der Darts-EM 2025 in Dortmund bereits in der ersten Runde gegen den Niederländer Jermaine Wattimena.
Nach einem Fehlstart lag der Deutsche mit 0:3 hinten. Er kämpfte sich zurück und hatte sogar die Chance komplett auszugleichen. Das verpasste er knapp, weshalb Wattimena die Partie souverän zu Ende spielen konnte.
