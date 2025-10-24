Niko Springer scheiterte bei der Darts-EM 2025 in Dortmund bereits in der ersten Runde gegen den Niederländer Jermaine Wattimena.

Niko Springer ist bei der Darts-EM 2025 in Dortmund in der ersten Runde bereits ausgeschieden. Gegen Jermaine Wattimena verlor der junge Deutsche mit 6:3.

Nach einem Fehlstart lag der Deutsche mit 0:3 hinten. Er kämpfte sich zurück und hatte sogar die Chance komplett auszugleichen. Das verpasste er knapp, weshalb Wattimena die Partie souverän zu Ende spielen konnte.

