Anzeige
Springer ist raus

Darts-EM 2025: Niko Springer scheidet in der ersten Runde aus

  • Aktualisiert: 24.10.2025
  • 20:05 Uhr
  • ran.de

Niko Springer ist bei der Darts-EM 2025 in Dortmund in der ersten Runde bereits ausgeschieden. Gegen Jermaine Wattimena verlor der junge Deutsche mit 6:3.

Niko Springer scheiterte bei der Darts-EM 2025 in Dortmund bereits in der ersten Runde gegen den Niederländer Jermaine Wattimena.

Anzeige
Anzeige
World Cup of Darts 2025 Luke Littler (England), links im Vordergrund Martin Schindler (Deutschland). PDC World Cup-Zweitrundenspiel zwischen England und Deutschland am 14. Juni 2025 in der Eissport...

Am 24.10. ab 19:00 Uhr: European Darts Championship live und kostenlos auf Joyn

Die Darts-EM läuft vom 23. bis 26. Oktober live im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Anzeige

Nach einem Fehlstart lag der Deutsche mit 0:3 hinten. Er kämpfte sich zurück und hatte sogar die Chance komplett auszugleichen. Das verpasste er knapp, weshalb Wattimena die Partie souverän zu Ende spielen konnte.

Die weiteren Spiele des heutigen Abends mit Luke Littler, Luke Humphries und vielen mehr gibt es hier live auf Joyn.

Mehr News und Videos
Erstmals bei der EM dabei: Niko Springer
News

Darts-EM: Springer scheitert an Wattimena

  • 24.10.2025
  • 19:32 Uhr
World Cup of Darts 2025 Luke Littler (England), links im Vordergrund Martin Schindler (Deutschland). PDC World Cup-Zweitrundenspiel zwischen England und Deutschland am 14. Juni 2025 in der Eissport...
News

Darts-EM 2025: So seht ihr die European Darts Championship heute live im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 24.10.2025
  • 16:22 Uhr
imago 35788290
News

Zu provokativ! Darts-Profi muss Spitznamen ändern

  • 24.10.2025
  • 15:10 Uhr
imago images 1068147628
News

Sieben Matchdarts überlebt: MvG zittert sich bei Darts-EM weiter

  • 24.10.2025
  • 13:06 Uhr
Martin Schindler gewann knapp
News

Darts-EM: Martin Schindler erstmals im Achtelfinale

  • 23.10.2025
  • 23:31 Uhr
imago images 1067727954
News

Ausgerechnet in Deutschland: Littler winkt Meilenstein

  • 23.10.2025
  • 21:31 Uhr
Die deutsche Nummer eins: Martin Schindler
News

Darts-EM: Schindler vom Major-Durchbruch überzeugt

  • 23.10.2025
  • 05:59 Uhr
14.06.2025, xhbx, Dart World Cup of Darts 2025, v.l. Martin Schindler (Deutschland), Luke Littler (England) (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI-VIDE...
News

Littler über Schindler: "Er lebt mietfrei in meinem Kopf"

  • 21.10.2025
  • 18:28 Uhr
Littler Wirtz
News

Littler verspottet Wirtz nach Liverpool-Pleite

  • 20.10.2025
  • 20:42 Uhr
12th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Final Night; Luke Littler in action on the oche for his Boyle Sports World Grand P...
News

German Darts Championship im kostenlosen Livestream auf Joyn

  • 19.10.2025
  • 12:38 Uhr