Der Dartsverband PDC hat seine "Annual Awards" für das Jahr 2025 verliehen - wenig überraschend räumte Luke Littler ab. Doch auch ein Deutscher durfte sich über einen Preis freuen. Von Maximilian Kayser Im Rahmen des ersten Major-Turniers nach der Darts-WM, dem Masters in Milton Keynes, hat die PDC ihre jährlichen Awards in sieben verschiedenen Kategorien vergeben. Ausgezeichnet wurden die Leistungen des Jahres 2025. Natürlich durfte sich Luke Littler über Ehrungen freuen - der junge Darts-Superstar ist nach seinem zweiten WM-Titel in Folge unangefochtene Nummer Eins im Dartsport. Dementsprechend wurde Littler verdientermaßen vom Dartsverband als "Player of the Year" ausgezeichnet. Gerade erst ist "The Nuke" 19 Jahre alt geworden - daher ging auch der Award für den "Young Player of the Year" für Spieler unter 23 an ihn. Darts World Masters 2026 live: Alle Infos zum PDC-Turnier und zur Übertragung im TV und Livestream Zuletzt gewann der Engländer ein Fan-Voting für den "Fans' Player of the Year" mit rund 33 Prozent der abgegebenen Stimmen. Bei den weiteren Preisen überraschte vor allem ein Deutscher: Niko Springer wurde für sein Jahr 2025 ausgezeichnet.

Niko Springer ist Darts-Newcomer des Jahres 2025 Der Titel als "Best Newcomer" ging an den "Meenzer Bub". Im vergangenen Jahr sicherte sich Springer erstmals eine PDC-Tour-Card - und bewies direkt, warum er als großes Talent gilt. So spielte er in seinem Auftaktmatch bei den UK Open einen unglaublichen Average von 115,92 Punkten - der zweithöchste Wert jemals bei dem Major-Turnier. Zudem war diese Zahl ein deutscher Rekord im TV und bei Majors. Im weiteren Verlauf des Jahres steigerte sich der 25-Jährige bei der European Tour konstant. Zunächst erreichte er das Finale bei den Dutch Darts Championships, bevor er im September die Hungarian Darts Trophy gewann. Gabriel Clemens verpasst Teilnahme am World Masters knapp - Enttäuschung bei Niko Springer und Co. Eine unglaubliche Leistung für das erste Tour-Jahr - Springers Gegner bei dem Turnier lauteten Gian van Veen, Damon Heta, Rob Cross, Luke Humphries und im Finale Danny Noppert. Einziger Wermutstropfen in Springers Saison war die Weltmeisterschaft: Als haushoher Favorit verlor er in Runde eins gegen den Australier Joe Comito. Dennoch ist die PDC-Auszeichnung eine große Anerkennung für das wohl aktuell größte deutsche Darts-Talent.

