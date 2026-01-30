- Anzeige -
Darts

Darts - Große Ehre für Niko Springer: PDC verleiht Preise an beste Spieler des Jahres

  • Veröffentlicht: 30.01.2026
  • 12:36 Uhr
  • Maximilian Kayser

Der Dartsverband PDC hat seine "Annual Awards" für das Jahr 2025 verliehen - wenig überraschend räumte Luke Littler ab. Doch auch ein Deutscher durfte sich über einen Preis freuen.

Von Maximilian Kayser

Im Rahmen des ersten Major-Turniers nach der Darts-WM, dem Masters in Milton Keynes, hat die PDC ihre jährlichen Awards in sieben verschiedenen Kategorien vergeben. Ausgezeichnet wurden die Leistungen des Jahres 2025. Natürlich durfte sich Luke Littler über Ehrungen freuen - der junge Darts-Superstar ist nach seinem zweiten WM-Titel in Folge unangefochtene Nummer Eins im Dartsport.

Dementsprechend wurde Littler verdientermaßen vom Dartsverband als "Player of the Year" ausgezeichnet. Gerade erst ist "The Nuke" 19 Jahre alt geworden - daher ging auch der Award für den "Young Player of the Year" für Spieler unter 23 an ihn.

Zuletzt gewann der Engländer ein Fan-Voting für den "Fans' Player of the Year" mit rund 33 Prozent der abgegebenen Stimmen. Bei den weiteren Preisen überraschte vor allem ein Deutscher: Niko Springer wurde für sein Jahr 2025 ausgezeichnet.

Niko Springer ist Darts-Newcomer des Jahres 2025

Der Titel als "Best Newcomer" ging an den "Meenzer Bub". Im vergangenen Jahr sicherte sich Springer erstmals eine PDC-Tour-Card - und bewies direkt, warum er als großes Talent gilt. So spielte er in seinem Auftaktmatch bei den UK Open einen unglaublichen Average von 115,92 Punkten - der zweithöchste Wert jemals bei dem Major-Turnier.

Zudem war diese Zahl ein deutscher Rekord im TV und bei Majors. Im weiteren Verlauf des Jahres steigerte sich der 25-Jährige bei der European Tour konstant. Zunächst erreichte er das Finale bei den Dutch Darts Championships, bevor er im September die Hungarian Darts Trophy gewann.

Eine unglaubliche Leistung für das erste Tour-Jahr - Springers Gegner bei dem Turnier lauteten Gian van Veen, Damon Heta, Rob Cross, Luke Humphries und im Finale Danny Noppert.

Einziger Wermutstropfen in Springers Saison war die Weltmeisterschaft: Als haushoher Favorit verlor er in Runde eins gegen den Australier Joe Comito. Dennoch ist die PDC-Auszeichnung eine große Anerkennung für das wohl aktuell größte deutsche Darts-Talent.

Darts – Nathan Aspinall über Fans in Saudi-Arabien: "Nicht freiwillig da"

PDC verleiht Preise an Gerwyn Price und Justin Hood

Außerdem zeichnete die PDC auch den "Pro Tour Player of the Year" aus. Dieser Titel ging an Gerwyn Price. Der Waliser war 2025 bei den kleineren Tournieren im Dartsjahr bockstark und sicherte sich bei European-Tour- und Players-Championship-Events 169.000 Pfund (rund 194.900 Euro) Preisgeld. Price gewann vier Players-Championship- sowie ein European-Tour-Turnier.

Auch die Spieler selbst durften für ihren Top-Spieler des Jahres abstimmen - van Veen bekam die Auszeichnung als "Players' Player of the Year". Der WM-Finalist ist mittlerweile die Nummer Drei der Welt und löste damit Michael van Gerwen als besten Niederländer ab. Van Veen gewann im Oktober mit den European Championships seinen ersten PDC-TV-Titel und verteidigte zudem seinen Titel bei der World Youth Championship.

Die "Televised Performance of the Year" ging an den neuen Fanliebling Justin Hood. Der Engländer war ohne Zweifel eine der größten Überraschungen der Darts-WM. Als No Name gestartet, gewann er spätestens mit dem Sieg in einem Thriller gegen Danny Noppert die Herzen der Fans.

Die von der PDC ausgezeichnete Performance folgte dann im Achtelfinale: Gegen den Geheimfavoriten Josh Rock gewann Hood mit 4:0 nach Sätzen, spielte 101 Punkte im Average und war nahezu perfekt auf die Doppel. Die ersten elf Darts zum Checkout traf Hood alle.

