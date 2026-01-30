- Anzeige -
Darts

Darts - Weltmeister sagt zu: WM-Generalprobe in Köln mit Luke Littler

  • Aktualisiert: 30.01.2026
  • 15:09 Uhr
  • SID

Luke Littler gibt seine Zusage für die Köln World Darts Gala. Das Turnier steigt Ende des Jahres.

In der besonderen Beziehung zwischen Darts-Weltmeister Luke Littler und den deutschen Fans gibt es ein weiteres Kapitel.

Der 19-Jährige wird an der Köln World Darts Gala im Dezember teilnehmen, wie der Veranstalter des größten Vorbereitungsturniers vor der WM im Alexandra Palace am Freitag bekannt gab.

In der Lanxess Arena bekommt "The Nuke" somit die Möglichkeit, die Beziehung zum deutschen Publikum weiter zu kitten. In der Vergangenheit war der Engländer bei diversen Auftritten ausgepfiffen worden.

Littler in Deutschland: Auch weitere Superstars sagen für Köln zu

Nachdem er im April 2025 beim German Darts Grand Prix in München kaum Unterstützung erhielt und aus dem Turnier flog, verkündete Littler wütend, kein Event der European-Tour auf deutschem Boden mehr spielen zu wollen. Schließlich kehrte er für die EM in Dortmund und den World Cup of Darts in Frankfurt zurück - war dabei jedoch mit gemäßigten Worten bemüht, die deutschen Fans nicht unnötig zu provozieren.

Neben dem Superstar sind in Luke Humphries, Michael van Gerwen, Adrian Lewis und Gerwyn Price mehrere frühere Weltmeister auf dem Kölner Oche am 2. Dezember vertreten.

