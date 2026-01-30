Luke Littler gibt seine Zusage für die Köln World Darts Gala. Das Turnier steigt Ende des Jahres.

In der besonderen Beziehung zwischen Darts-Weltmeister Luke Littler und den deutschen Fans gibt es ein weiteres Kapitel.

Der 19-Jährige wird an der Köln World Darts Gala im Dezember teilnehmen, wie der Veranstalter des größten Vorbereitungsturniers vor der WM im Alexandra Palace am Freitag bekannt gab.

In der Lanxess Arena bekommt "The Nuke" somit die Möglichkeit, die Beziehung zum deutschen Publikum weiter zu kitten. In der Vergangenheit war der Engländer bei diversen Auftritten ausgepfiffen worden.