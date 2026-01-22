- Anzeige -
Nächster Titel für "The Nuke"

Darts: Luke Littler holt historischen Titel bei Saudi Arabia Darts Masters

  • Veröffentlicht: 22.01.2026
  • 11:57 Uhr
  • Malte Ahrens

Beim Saudi Arabia Darts Masters hat Luke Littler den nächsten historischen Sieg in seiner jungen Karriere gefeiert. Einen Tag vor seinem 19. Geburtstag setzte er sich im Finale mit 8:5 gegen Michael van Gerwen durch.

Einen Tag vor seinem 19. Geburtstag setzte er sich im Finale gegen Michael van Gerwen durch.

Die PDC war erstmals mit ihrer Darts-Masters-Serie im Wüstenstaat zu Gast. Vor dem Finale konnte "The Nuke" bereits Altmeister Paul Lim, WM-Final-Gegner Gian van Veen und Gerwyn Price besiegen.

Nach seinem zweiten WM-Titel in Folge hatte Littler zuvor beim Bahrain Darts Masters im Viertelfinale gegen Gerwyn Price unterlegen.

Auch interessant: Littler-Geburtstag im Luxus-Urlaub: "Muss mir was gönnen"

