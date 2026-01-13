Darts - Michael van Gerwen vor wichtigem Jahr: Warum "Mighty Mike" abstürzen könnte

Michael van Gerwen hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Findet der Darts-Superstar 2026 zurück zu alter Stärke oder droht "Mighty Mike" der Absturz? Michael van Gerwen steht mit 36 Jahren vor einem womöglich wegweisenden Karrierejahr. Nach seinem Achtelfinal-Aus bei der Darts-WM gegen Gary Anderson geht es für den Niederländer 2026 um eine ganze Menge. Lange Zeit war "Mighty Mike" der beste Darts-Spieler der Welt. Zwischen 2014 und 2017 gewann er unglaubliche 18 Ranking-Turniere und spielte teils dominanter als Doppel-Weltmeister Luke Littler es in den vergangenen beiden Jahren getan hat. Darts - Peter Wright vor Karriereende? Ex-Profi sieht "Snakebite" bald im Reality-TV Spätestens seit der kürzlich gespielten Weltmeisterschaft ist jedoch klar: Van Gerwen befindet sich in der wohl tiefsten Krise seiner Karriere! Doch warum hat der einstige Dominator des Sports "seinen Touch verloren"? 2022 musste sich "MvG" einer Operation am rechten Arm unterziehen, um ein Karpaltunnelsyndrom zu beheben. Infolge dieser OP musste der dreimalige Weltmeister unter anderem seinen Wurf umstellen.

In eine ähnliche Kerbe schlägt Ex-Profi Matthew Edgar im "Mission Darts Podcast": "Als jemand, der selbst mit Handgelenksproblemen und Nervenschäden gespielt hat, kann ich sagen: Mental bist du nie wieder derselbe. Nie." Und weiter: "Du kannst weiterhin gut spielen, aber es ist nicht mehr dasselbe. Das gilt auch für Michael. Der Dart liegt jetzt anders in seiner Hand. Das bedeutet automatisch, dass er anders werfen muss. Er passt sich an, er bleibt konkurrenzfähig, aber das ist nicht der Michael van Gerwen, den wir jahrelang gesehen haben", so der 39-Jährige weiter. Zudem hatte van Gerwen auch privat einige Rückschläge zu verkraften. Im Mai 2025 gab er beispielsweise die Trennung von seiner Frau bekannt.

Darts: Michael van Gerwen droht Absturz in der Weltrangliste Mittlerweile wartet Michael van Gerwen seit über drei Jahren auf einen Ranking-Titel und rutschte zuletzt zum ersten Mal seit 2012 aus den Top drei der Weltrangliste. Doch die "Green Machine" muss wahrscheinlich noch einen deutlich größeren Absturz verkraften. 2026 verteidigt "Mighty Mike" rund 69 Prozent seines Preisgeldes. Findet van Gerwen seine Form nicht wieder, könnte er sich zum Ende des Jahres außerhalb der Top Ten befinden - vor einigen Jahren noch undenkbar.

