Darts

Darts: Luke Littler feiert Geburtstag bei Luxusurlaub in Dubai

  • Aktualisiert: 22.01.2026
  • 11:57 Uhr
  • ran

Nach dem Sieg beim Saudi Arabia Darts Masters gönnt sich Doppel-Weltmeister Luke Littler über seinen Geburtstag einen Luxusurlaub in Dubai.

Luke Littler hat auf sein Viertelfinal-Aus beim Bahrain Darts gegen Gerwyn Price die passende Antwort gefunden.

Der Doppel-Weltmeister setzte sich beim Saudi Arabia Darts Masters, dem ersten PDC-Turnier in Saudi-Arabien, durch. Im Finale gewann die Nummer eins der Welt mit 8:5 gegen Michael van Gerwen und sackte dafür 30.000 Pfund (34.500 Euro) ein.

Vor dem Finale konnte er bereits Altmeister Paul Lim, WM-Final-Gegner Gian van Veen und Price besiegen.

Am Tag danach, dem 21. Januar, feierte "The Nuke" zudem seinen 19. Geburtstag mit einem Luxustrip zusammen mit seiner Freundin Faith Millar nach Dubai. Laut "The Sun" ist Littlers Familie ebenfalls mit dabei.

Freundin Faith postete in ihrer "Instagram"-Story Bilder des traumhaften Appartements, in dem sie wohnen. Highlight ist ein Swimmingpool auf dem Dach, von dem aus man einen malerischen Blick auf die Stadt hat.

Littler werde nach seinem Turniersieg in Saudi-Arabien eine kleine Auszeit nehmen: "Normalerweise ist es Xbox-Zeit. Chillen. Aber jetzt fliege ich für drei Nächte nach Dubai und ja, ich werde es genießen."

Und weiter: "Was die Leute mir diesmal geschenkt haben? Keine Ahnung. Ich muss erst mal nach Hause kommen, um zu sehen, ob sie mir etwas geschenkt haben. Was ich mir selbst schenken werde? Nun, wir müssen mal sehen, was es in Dubai gibt. Auf jeden Fall werde ich mir etwas gönnen müssen."

