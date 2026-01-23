Bei der Darts-WM verliert Cameron Menzies nach seinem frühen Aus die Kontrolle. Nun kehrt der Schotte auf die Bühne zurück.

Comeback in der Dartswelt: Cameron Menzies tritt am Freitagabend erstmals seit seinem unrühmlichen WM-Aus wieder an das Oche. Der 36-Jährige betritt in Twickenham die Bühne, wo das "Battle of Four Nations" steigt.

Der Schotte hatte bei der Weltmeisterschaft im Ally Pally eine herbe Enttäuschung erlebt. Er scheiterte bereits in der ersten Runde an dem britischen Debütanten Charlie Manby. Eine Pleite, die Menzies emotional hart traf.

Unmittelbar nach seiner Niederlage hatte der Sportler die Fassung verloren und aus Frust gegen seinen Tisch geschlagen, auf dem sich Getränke und Equipment befanden. Zudem fasste "Cammy" in die kalte Pyrotechnik, die mit Manbys Sieg abgefeuert wurde. Dabei verletzte er sich an der rechten Hand und musste in der Folge ins Krankenhaus.

Der Vorfall sorgte in der Dartswelt für unzählige Reaktionen, vor allem die emotionale Seite des Profisportlers rückte in den Fokus, hatte er doch für einen Moment komplett die Kontrolle verloren.