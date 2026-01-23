- Anzeige -
- Anzeige -
Darts

Darts: Nach blutigem Tisch-Ausraster bei der WM feiert Star sein Comeback

  • Veröffentlicht: 23.01.2026
  • 11:40 Uhr
  • ran.de

Bei der Darts-WM verliert Cameron Menzies nach seinem frühen Aus die Kontrolle. Nun kehrt der Schotte auf die Bühne zurück.

Comeback in der Dartswelt: Cameron Menzies tritt am Freitagabend erstmals seit seinem unrühmlichen WM-Aus wieder an das Oche. Der 36-Jährige betritt in Twickenham die Bühne, wo das "Battle of Four Nations" steigt.

Der Schotte hatte bei der Weltmeisterschaft im Ally Pally eine herbe Enttäuschung erlebt. Er scheiterte bereits in der ersten Runde an dem britischen Debütanten Charlie Manby. Eine Pleite, die Menzies emotional hart traf.

Unmittelbar nach seiner Niederlage hatte der Sportler die Fassung verloren und aus Frust gegen seinen Tisch geschlagen, auf dem sich Getränke und Equipment befanden. Zudem fasste "Cammy" in die kalte Pyrotechnik, die mit Manbys Sieg abgefeuert wurde. Dabei verletzte er sich an der rechten Hand und musste in der Folge ins Krankenhaus.

Der Vorfall sorgte in der Dartswelt für unzählige Reaktionen, vor allem die emotionale Seite des Profisportlers rückte in den Fokus, hatte er doch für einen Moment komplett die Kontrolle verloren.

- Anzeige -
- Anzeige -

Menzies muss Wettkampfpraxis sammeln

In der Folge nahm sich Menzies bewusst Zeit für körperliche wie mentale Erholung und ließ jüngst verlauten, wieder vollständig genesen zu sein.

Beim Einladungsturnier am Abend trifft er in James Wade (England), Jonny Clayton (Wales) und Brendan Dolan (Nordirland) auf hochkarätige Konkurrenz. Für Menzies wird es dabei vor allem darum gehen, Wettkampfpraxis zu sammeln und zu zeigen, dass er sein WM-Aus verarbeitet hat.

In der kommenden Woche steht nämlich bereits die Qualifikation für das Winmau World Masters an, das erste große TV-Event der Saison.

- Anzeige -
Mehr News und Videos zum Darts
Littler
News

Littler-Geburtstag im Luxus-Urlaub: "Muss mir was gönnen"

  • 22.01.2026
  • 14:53 Uhr
Luke Littler reagiert auf die Buhrufe
News

Darts: Historischer Titel für Luke Littler

  • 22.01.2026
  • 11:57 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 3rd January 2026, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Final Day; Gian van Veen congratulates Luke Littler on his victory in the f...
News

Littler gewinnt die Premiere

  • 20.01.2026
  • 21:13 Uhr
2025/26 Paddy Power World Darts Championship - Day Six
News

"War überfordert": Deutscher Darts-Star erklärt WM-Fiasko

  • 20.01.2026
  • 17:21 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 28th December 2025, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day Fifteen; Michael van Gerwen celebrates winning a leg in his third rou...
News

Darts: Stürzt van Gerwen 2026 völlig ab?

  • 20.01.2026
  • 10:41 Uhr
2025/26 Paddy Power World Darts Championship - Day Fourteen
News

Bahrain Darts Masters 2026 heute live: Alle Infos zum PDC-Turnier und zur TV-Übertragung oder Livestream

  • 16.01.2026
  • 16:08 Uhr
Littler dominiert die Szene derzeit
News

Darts: Saudi-Arabien lockt mit besonderer Prämie

  • 15.01.2026
  • 21:15 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 23rd December 2025, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day Thirteen; Peter Wright in his Round Two match against Arno Merk PUBLI...
News

Darts: Ex-Profi sieht Peter Wright bald im Reality-TV

  • 15.01.2026
  • 10:07 Uhr
2025/26 Paddy Power World Darts Championship - Day Four
News

Nach Dopingvergehen: Dartsprofi Taylor lange gesperrt

  • 15.01.2026
  • 10:07 Uhr
Marcel Althaus
News

Darts Q-School: Sieger von Promi-Darts-WM scheitert erneut

  • 13.01.2026
  • 08:55 Uhr