Die Saudi-Arabien Darts Masters 2026 kehren am 19. und 20. Januar zurück und versprechen spannende Duelle der besten Darts-Spieler der Welt. ran hat alle Infos zum zum zweiten Turnier der PDC World Series zusammengefasst.

Die Darts Masters werden am 19. und 20. Januar 2026 erstmals in Saudi-Arabien Halt machen.

Das Turnier ist Teil der PDC World Series of Darts und bringt die besten Spieler der Welt zusammen.

Das Turnier bietet nicht nur hochklassige Darts-Action, sondern auch spannende Duelle zwischen Top-Spielern der PDC und lokalen Repräsentanten aus Asien. ran hat alle Infos zum Saisonauftakt der PDC World Series zusammengefasst.