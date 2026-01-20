Saudi-Arabien Darts Masters
Saudi-Arabien Darts Masters 2026 jetzt live: Alle Infos zum Turnier - Littler gewinnt die Premiere
- Aktualisiert: 20.01.2026
- 21:13 Uhr
- ran.de
Die Saudi-Arabien Darts Masters 2026 kehren am 19. und 20. Januar zurück und versprechen spannende Duelle der besten Darts-Spieler der Welt. ran hat alle Infos zum zum zweiten Turnier der PDC World Series zusammengefasst.
Die Darts Masters werden am 19. und 20. Januar 2026 erstmals in Saudi-Arabien Halt machen.
Das Turnier ist Teil der PDC World Series of Darts und bringt die besten Spieler der Welt zusammen.
- Arno Merk sichert sich Tour Card
- Michael van Gerwen vor wichtigem Jahr: Warum "MvG" abstürzen könnte
- "War überfordert": Deutscher gibt emotionale Einblicke nach überraschendem WM-Aus
Das Turnier bietet nicht nur hochklassige Darts-Action, sondern auch spannende Duelle zwischen Top-Spielern der PDC und lokalen Repräsentanten aus Asien. ran hat alle Infos zum Saisonauftakt der PDC World Series zusammengefasst.
Saudi-Arabien Darts Master - Ergebnisse Viertelfinale:
- Michael van Gerwen - Stephen Bunting 6:4
- Nathan Aspinall - Man Lok Leung 6:4
- Gian van Veen - Luke Littler 4:6
- Gerwyn Price - Luke Humphries 6:5
Saudi-Arabien Darts Master - Halbfinalpartien:
- Michael van Gerwen - Nathan Aspinall 7:5
- Luke Littler - Gerwyn Price 7:5
Externer Inhalt
Saudi-Arabien Darts Master - Finale:
- van Gerwen - Littler 5:8
Saudi-Arabien Darts Master - Ergebnisse erste Runde vom 19. Januar:
- Danny Noppert - Man Lok Leung 3:6
- Stephen Bunting - Tomoya Goto 6:1
- Nathan Aspinall - Lourence Ilagan 6:1
- Michael van Gerwen - Nitin Kumar 6:1
- Luke Littler - Paul Lim 6:1
- Gerwyn Price - Alexis Toylo 6:0
- Luke Humphries - Ryusei Azemoto 6:2
- Gian van Veen - Motomu Sakai 6:2
Saudi-Arabien Darts Masters 2026 heute live im TV und Stream: Wer zeigt das PDC-Turnier?
In Deutschland wird das Turnier nicht im Free-TV übertragen. Fans können die Spiele live bei DAZN sehen (kostenpflichtiger Livestream) oder über Pluto TV streamen.
Saudi-Arabien Darts Masters 2026 heute live: Wie wird das Turnier gespielt?
Das Turnier wird im K.-o.-System ausgetragen.
- 1. Runde & Viertelfinale: Best of 11 Legs
- Halbfinale: Best of 13 Legs
- Finale: Best of 15 Legs
Wer nimmt an den Saudi-Arabien Darts Masters 2026 teil?
Insgesamt treten 16 Spieler an: die Top 6 der PDC Order of Merit, 2 Wildcards und 8 lokale Repräsentanten aus Asien.
PDC-Repräsentanten:
- Luke Littler (England)
- Luke Humphries (England)
- Gian van Veen (Niederlande)
- Michael van Gerwen (Niederlande)
- Stephen Bunting (England)
- Danny Noppert (Niederlande)
- Gerwyn Price (Wales)
- Nathan Aspinall (England)
Repräsentanten aus Asien:
- Alexis Toylo (Philippinen)
- Lourence Ilagan (Philippinen)
- Motomu Sakai (Japan)
- Ryusei Azemoto (Japan)
- Paul Lim (Singapur)
- Man Lok Leung (China)
- Paolo Nebrida (Philippinen)
- Tomoya Goto (Japan)
Saudi-Arabien Masters 2026 heute live: Wie hoch sind die Preisgelder?
Die Preisgelder zählen nicht für die PDC-Rangliste, es werden jedoch Punkte für die Qualifikation zum Abschlussturnier im September verteilt. Insgesamt werden umgerechnet etwa 115.000 Euro an die Spieler ausgeschüttet.
- Sieger: ca. 35.000 Euro
- Finalist: ca. 18.500 Euro
- Halbfinalisten: ca. 11.500 Euro
- Viertelfinalisten: ca. 5.750 Euro
- Achtelfinalisten: ca. 2.000 Euro