Saudi-Arabien Darts Masters

Saudi-Arabien Darts Masters 2026 jetzt live: Alle Infos zum Turnier - Littler gewinnt die Premiere

  • Aktualisiert: 20.01.2026
  • 21:13 Uhr
  • ran.de

Die Saudi-Arabien Darts Masters 2026 kehren am 19. und 20. Januar zurück und versprechen spannende Duelle der besten Darts-Spieler der Welt. ran hat alle Infos zum zum zweiten Turnier der PDC World Series zusammengefasst.

Die Darts Masters werden am 19. und 20. Januar 2026 erstmals in Saudi-Arabien Halt machen.

Das Turnier ist Teil der PDC World Series of Darts und bringt die besten Spieler der Welt zusammen.

Das Turnier bietet nicht nur hochklassige Darts-Action, sondern auch spannende Duelle zwischen Top-Spielern der PDC und lokalen Repräsentanten aus Asien. ran hat alle Infos zum Saisonauftakt der PDC World Series zusammengefasst.

Saudi-Arabien Darts Master - Ergebnisse Viertelfinale:

  • Michael van Gerwen - Stephen Bunting 6:4
  • Nathan Aspinall - Man Lok Leung 6:4
  • Gian van Veen - Luke Littler 4:6
  • Gerwyn Price - Luke Humphries 6:5
Saudi-Arabien Darts Master - Halbfinalpartien:

  • Michael van Gerwen - Nathan Aspinall 7:5
  • Luke Littler - Gerwyn Price 7:5

Saudi-Arabien Darts Master - Finale:

  • van Gerwen - Littler 5:8

Saudi-Arabien Darts Master - Ergebnisse erste Runde vom 19. Januar:

  • Danny Noppert - Man Lok Leung 3:6
  • Stephen Bunting - Tomoya Goto 6:1
  • Nathan Aspinall - Lourence Ilagan 6:1
  • Michael van Gerwen - Nitin Kumar 6:1
  • Luke Littler - Paul Lim 6:1
  • Gerwyn Price - Alexis Toylo 6:0
  • Luke Humphries - Ryusei Azemoto 6:2
  • Gian van Veen - Motomu Sakai 6:2
Saudi-Arabien Darts Masters 2026 heute live im TV und Stream: Wer zeigt das PDC-Turnier?

In Deutschland wird das Turnier nicht im Free-TV übertragen. Fans können die Spiele live bei DAZN sehen (kostenpflichtiger Livestream) oder über Pluto TV streamen.

Saudi-Arabien Darts Masters 2026 heute live: Wie wird das Turnier gespielt?

Das Turnier wird im K.-o.-System ausgetragen.

  • 1. Runde & Viertelfinale: Best of 11 Legs
  • Halbfinale: Best of 13 Legs
  • Finale: Best of 15 Legs
Wer nimmt an den Saudi-Arabien Darts Masters 2026 teil?

Insgesamt treten 16 Spieler an: die Top 6 der PDC Order of Merit, 2 Wildcards und 8 lokale Repräsentanten aus Asien.

PDC-Repräsentanten:

Repräsentanten aus Asien:

  • Alexis Toylo (Philippinen)
  • Lourence Ilagan (Philippinen)
  • Motomu Sakai (Japan)
  • Ryusei Azemoto (Japan)
  • Paul Lim (Singapur)
  • Man Lok Leung (China)
  • Paolo Nebrida (Philippinen)
  • Tomoya Goto (Japan)
Saudi-Arabien Masters 2026 heute live: Wie hoch sind die Preisgelder?

Die Preisgelder zählen nicht für die PDC-Rangliste, es werden jedoch Punkte für die Qualifikation zum Abschlussturnier im September verteilt. Insgesamt werden umgerechnet etwa 115.000 Euro an die Spieler ausgeschüttet.

  • Sieger: ca. 35.000 Euro
  • Finalist: ca. 18.500 Euro
  • Halbfinalisten: ca. 11.500 Euro
  • Viertelfinalisten: ca. 5.750 Euro
  • Achtelfinalisten: ca. 2.000 Euro
