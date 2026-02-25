Mit dem ersten 9-Darter einer Frau auf der PDC-Tour verewigt sich Beau Greaves in den Darts-Geschichtsbüchern.

Darts-Star Beau Greaves hat ein perfektes Leg gespielt - als erster Frau überhaupt gelang ihr ein historischer 9-Darter auf der PDC Pro Tour.

Die 22-Jährige schaffte das Kunststück am Mittwochnachmittag bei der Players Championship 6 in Leicester, während ihres Zweitrunden-Duells mit dem Österreicher Mensur Suljovic.

Im zweiten Leg des Matches warf "Beau 'n' Arrow" zunächst zwei 180er, dann checkte sie 141 mit Triple-20, Triple-19 und Doppel-12 aus.

"Ich konnte es kaum glauben, als ich es geschafft hatte", sagte Greaves überglücklich: "Ich habe es schon ein paar Mal knapp verpasst, daher war es schön, endlich einen zu treffen. Und ich bin froh, dass es auch im Stream zu sehen war."

Suljovic verbeugte sich im Anschluss voller Respekt vor seiner Gegnerin und gratulierte ihr. Greaves selbst schüttelte nur ungläubig den Kopf und lächelte.