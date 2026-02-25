darts
Darts: Beau Greaves wirft historischen Neundarter - "Konnte es kaum glauben"
- Veröffentlicht: 25.02.2026
- 17:56 Uhr
- ran
Mit dem ersten 9-Darter einer Frau auf der PDC-Tour verewigt sich Beau Greaves in den Darts-Geschichtsbüchern.
Darts-Star Beau Greaves hat ein perfektes Leg gespielt - als erster Frau überhaupt gelang ihr ein historischer 9-Darter auf der PDC Pro Tour.
Die 22-Jährige schaffte das Kunststück am Mittwochnachmittag bei der Players Championship 6 in Leicester, während ihres Zweitrunden-Duells mit dem Österreicher Mensur Suljovic.
Im zweiten Leg des Matches warf "Beau 'n' Arrow" zunächst zwei 180er, dann checkte sie 141 mit Triple-20, Triple-19 und Doppel-12 aus.
"Ich konnte es kaum glauben, als ich es geschafft hatte", sagte Greaves überglücklich: "Ich habe es schon ein paar Mal knapp verpasst, daher war es schön, endlich einen zu treffen. Und ich bin froh, dass es auch im Stream zu sehen war."
Suljovic verbeugte sich im Anschluss voller Respekt vor seiner Gegnerin und gratulierte ihr. Greaves selbst schüttelte nur ungläubig den Kopf und lächelte.
Darts: Littler-Show im Old Trafford! Mit WM-Pokal im Gepäck
Beau Greaves: "Konnte nicht aufhören zu lächeln"
"Ich konnte nicht aufhören zu lächeln, weil ich es kaum erwarten konnte, es meinem Vater zu erzählen, obwohl ich wusste, dass er es sehen würde", sagte Greaves: "Es war schwer, nach dem Treffer wieder ins Spiel zu kommen, ich habe danach gezittert. Es war nervenaufreibend, aber am Ende habe ich es geschafft, den Sieg zu holen."
Die Engländerin setzte sich schließlich in einem engen Match mit 6:5 gegen den Österreicher durch und zog in die Runde der letzten 32 ein. Dort scheiterte sie mit 3:6 am Schotten David Sharp. Die Players Championship werden ohne Zuschauer ausgetragen.
Greaves hatte sich im letzten Jahr die Tour Card gesichert und bestreitet in 2026 als erst zweite Frau überhaupt einen Großteil der Turniere. Bei der WM scheiterte sie im Dezember 2025 in Runde eins knapp am Nordiren Daryl Gurney.
Im vergangenen Oktober hatte Greaves bereits für Aufsehen gesorgt, als sie Weltmeister Luke Littler besiegen konnte.