Darts: Gian van Veen wirft 9-Darter - und verliert Finale gegen Luke Littler

Dabei gelang van Veen zum ersten Mal auf einer TV-Bühne ein 9-Darter. Mit dem perfekten Leg holte sich der Shootingstar in Krakau die zwischenzeitliche 3:2-Führung.

Bei den Poland Darts Open unterlag der 23-Jährige - wie schon bei der Weltmeisterschaft Anfang Januar - Superstar Luke Littler .

Gian van Veen hat es wieder nicht geschafft. Auch das dritte Finale auf der Tour verlor der WM-Finalist aus den Niederlanden.

Der Niederländer Gian van Geen feiert gegen Luke Littler eine Premiere. So richtig genießen kann er seinen 9-Darter im Nachhinein aber nicht.

Gian van Veen: "Ich freue mich riesig über den 9-Darter, aber..."

Dennoch - oder gerade deswegen - musste er sich am Ende mit 4:8 geschlagen geben. Denn wie er nach dem Spiel erklärte, habe ihn der 9-Darter etwas aus dem Konzept gebracht.

"Ich wünschte, ich hätte die Doppel-12 verfehlt", sagte van Veen nach dem Match über den Wurf, mit dem er das perfekte Leg vollendete.

"Natürlich freue ich mich riesig über den 9-Darter, aber in den nächsten zwei, drei Legs lief es nicht gut. Denn ich war so begeistert über meinen ersten 9-Darter", sagte der WM-Finalist.

Littler seinerseits betrieb mit dem Turniersieg in Krakrau umgehend Wiedergutmachung für eine bittere Niederlage nur wenige Tage zuvor.

Am Donnerstag hatte Littler in der Darts Premier League gegen Jonny Clayton eine 1:6-Klatsche kassiert.