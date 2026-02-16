Kurz vor dem Start der Darts Players Championship 3 und 4 muss auch die deutsche Nummer eins passen.

Martin Schindler wird nicht im zweiten Block der Players-Championship-Saison antreten. Das gab "The Wall" am Sonntagabend auf seinem Instagram-Account bekannt. Der 29-jährige fühle sich "gesundheitlich nicht auf der Höhe" und wolle sich vorerst auskurieren, um für das Poland Darts Open in Krakau Ende der Woche wieder fit zu sein.

Schindlers Absage kommt dabei nicht ganz überraschend. Zum Saisonstart in Hildesheim hatte er sein erstes Match mit 0:6 verloren und spielte dabei nur ein Average von 66 Punkten. Am zweiten Tag sah es dagegen wieder besser aus für "The Wall": Er zog in Runde zwei ein und spielte Averages zwischen 91 und 95 Punkten.