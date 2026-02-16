aus gesundheitlichen gründen
Darts Players Championship: Martin Schindler sagt Teilnahme ab
- Veröffentlicht: 16.02.2026
- 14:07 Uhr
- ran.de
Kurz vor dem Start der Darts Players Championship 3 und 4 muss auch die deutsche Nummer eins passen.
Martin Schindler wird nicht im zweiten Block der Players-Championship-Saison antreten. Das gab "The Wall" am Sonntagabend auf seinem Instagram-Account bekannt. Der 29-jährige fühle sich "gesundheitlich nicht auf der Höhe" und wolle sich vorerst auskurieren, um für das Poland Darts Open in Krakau Ende der Woche wieder fit zu sein.
Schindlers Absage kommt dabei nicht ganz überraschend. Zum Saisonstart in Hildesheim hatte er sein erstes Match mit 0:6 verloren und spielte dabei nur ein Average von 66 Punkten. Am zweiten Tag sah es dagegen wieder besser aus für "The Wall": Er zog in Runde zwei ein und spielte Averages zwischen 91 und 95 Punkten.
Darts: Auch Littler, van Gerwen und Anderson fallen aus
Doch Schindler ist nicht die einzige prominente Absage für das Turnier in Wigan. Vor einigen Tagen veröffentlichte die Professional Darts Corporation das vorläufige Teilnehmerfeld. Dort wurde bekannt gegeben, dass Luke Littler, Michael van Gerwen und Gary Anderson an den beiden Terminen nicht antreten werden. Für sie rücken Joe Hunt, Martijn Dragt und Jack Tweddell ins Pro-Tour-Aufgebot nach.
Nun hat die PDC die Teilnehmerliste kurz vor den Start erneut aktualisiert. Neben Schindler verpassen auch der deutsche Tour-Card-Holder Matthias Ehlers sowie Ryan Searle und Christian Kist das Turnier. Für sie gehen Steve Lennon, Tommy Morris, Derek Coulson und Scott Waites an den Start.
