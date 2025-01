Darts-Legende Phil Taylor warnt Luke Littler vor Gefahr durch das "ManUnited-Syndrom"

"Er müsste die nächsten 20 Jahre spielen, um in die Nähe meines Rekords zu kommen, und 20 Jahre lang muss er engagiert sein und sicherstellen, dass er alles richtig macht", so der 64-Jährige weiter.

Gegenüber der Nachrichtenagentur "PA Media" erklärte Taylor selbst nun, dass Littler auf dem Weg zum Rekord auf einige Hindernisse stoßen wird: "Wenn er meinen Weltrekord schlagen will, dann kann er das erreichen. "Es wird schwierig werden, denn um 16 Titel zu gewinnen, muss man in vielen Endspielen stehen. Das sind viele Darts, viele Hotels, viele Kilometer auf Reisen."

Zur Erinnerung: "The Power" gewann zwischen 1990 und 2013 gleich 16 Weltmeisterschaften. Ein Rekord, den Spieler und Fans für unerreichbar hielten.

Bei der Darts-WM 2025 holte sich Luke Littler den ersten WM-Titel seiner noch jungen Karriere. Viele Fans und Experten sind sich sicher, dass es in den kommenden Jahren noch einige folgen werden. Ist sogar der Rekord von Darts-Legende Phil Taylor in Gefahr?

Luke Littler hat sich seinen ersten WM-Titel gesichert. Aber könnte der 17-Jährige auch den Rekord von Darts-Legende Phil Taylor brechen? "The Power" selbst warnt seinen Landsmann nun vor einem ganz bestimmten Syndrom.

Darts: Taylor warnt Littler vor dem "ManUnited-Syndrom"

Hinzu komme ein weiteres Problem: "Man bekommt das, was ich früher das ManUnited-Syndrom nannte - und Liverpool hat es auch -, wo jeder sein Spiel gegen dich steigert, also musst du in jeder Runde dein Bestes geben."

"Und das kann einen ganz schön mitnehmen. Vor allem, wenn man geschlagen wird, weil dann jeder fragt: 'Warum hat er verloren? Was war los mit ihm? Warum ist seine Seifenblase geplatzt?", weiß Taylor genau.

Littler selbst hatte bereits kurz nach dem WM-Finale erklärt, dass er den Rekord von Taylor knacken will. Auf einem guten Weg ist "The Nuke" allemal.

