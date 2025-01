Was genau der 29-Jährige damit meint, machte er kurz darauf klar. Anscheinend schaffte es van der Voort, das Ego von van Gerwen zumindest ein wenig in Schach zu halten. Dafür griff er aber auch zu ungewöhnlichen Maßnahmen.

"Er trägt es wirklich gut, es passt irgendwie zu ihm, auf eine seltsame Art und Weise. Ich glaube, das ist auch so ein niederländisches Ding. Sie sind irgendwie so. Er hat mit Vincent [van der Voort, Anm. d. Red.] einen großartigen Freund und er tut ihm gut", führte Humphries weiter aus.

"Ich glaube, Vincent hat mir einmal eine Geschichte erzählt, dass er Michael ein paar Mal ins Gesicht geschlagen hat. Nicht so, dass er absolut zuschlägt", fügte Humphries an.

© Every Second Media

© Every Second Media

Darts-WM: Alle Weltmeister seit 1994 Die Darts-WM im legendären Ally Pally in London endete am Freitag mit dem Triumph von Luke Littler. Aber wer sind seine Vorgänger? ran gibt einen Überblick über die Titelträger seit der ersten offiziellen WM 1994. Am 05. Januar gibt es dann auch die Promi-Darts-WM live auf ProSieben, Joyn und ran.de . Mit dabei: Der neue Weltmeister!

Und die Geschichte ging noch weiter: "Aber ich glaube, das erste Mal war ganz am Anfang, und dann wurden sie Freunde. Und dann, vor etwa acht Jahren, glaube ich, hat Michael ein bisschen übertrieben - sein Ego wurde ein bisschen zu groß - und Vincent hat ihn einfach geschlagen. Denn ich glaube, er hat Vincent keinen Respekt gezeigt - und das mag Vincent nicht", so der 2024er Weltmeister weiter und ergänzte: "Er ist einer der coolsten Menschen, die man je kennenlernen kann, wirklich. Er ist so geradeheraus und so witzig."

Dass er selbst und "Mighty Mike" trotz ihrer Konkurrenzsituation eine gesunde Beziehung pflegen, stellte er ebenfalls heraus: "Wir verstehen uns wirklich gut. Er ist ein wirklich netter Kerl. Aber ja, Michael hat definitiv das größte Ego. Vincent musste ihn ohrfeigen, um ihn zu beruhigen."