Elmar Paulke ist die Stimme des Darts-Sports in Deutschland. Ob bei den Übertragungen der Weltmeisterschaft aus dem Londoner Ally Pally oder bei der "Promi-Darts-WM". Im Interview mit ran spricht Paulke über die Dominanz von Luke Littler, die WM-Bilanz der deutschen Spieler und die Zukunft der Darts-WM.

Das Interview führte Christian Stüwe

ran: Elmar Paulke, nach dem Finale der Darts-WM spricht die ganze Welt über den neuen Weltmeister Luke Littler. Kann er den Sport auf ein ganz neues Level bringen?

Elmar Paulke: Das hat er schon getan! Das, was wir jetzt in Deutschland erleben, hat England schon vor einem Jahr erlebt. Luke Littler hat Darts auf ein neues Niveau gebracht, nicht nur was Werbedeals betrifft. Große Firmen wie beispielsweise Microsoft kommen auf ihn zu, er ist in wirklich allen großen Shows dabei. Er ist ein echter Celebrity geworden, wie man in England so schön sagt. Das ist ein Niveau, das wir in Deutschland noch nicht haben. Deshalb ist Luke Littler wirklich einer, der Darts in eine neue Liga transportiert hat. Der Kerl verändert tatsächlich die Darts-Welt.

ran: Im Halbfinale gegen Stephen Bunting und im Finale gegen Michael van Gerwen hat Littler so stark gespielt, dass vor allem in den sozialen Medien schon Sorgen geäußert wurden, dass Langeweile drohen könnte, weil Littler unschlagbar ist. Sehen Sie diese Gefahr auch?

Paulke: Nein, das glaube ich nicht. Luke Littler wird sicherlich viele Turniere gewinnen. Aber die Weltklasse ist sehr dicht beisammen. Das Finale gegen Michael van Gerwen sieht am Ende vom Ergebnis her eindeutig aus. Aber ich denke, wenn die ersten zwei Legs ein wenig anders gelaufen wären, hätte es auch anders ausgehen können. Das sind diese kleinen Situationen, von denen man rückblickend weiß, dass sie ganz entscheidend waren. Hätte van Gerwen nicht die ersten sechs Darts auf Doppel ausgelassen und wäre in Führung gegangen, wäre das Match vielleicht ganz anders verlaufen. Was ich damit sagen will: Luke Littler ist nicht so weit weg von der restlichen Darts-Welt, wie das vielleicht einige Fans vermuten. Die sind so dicht beisammen, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass das jetzt ein Alleingang von Luke Littler wird.