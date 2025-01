Bahrain Darts Masters live: Bunting schnappt sich den Titel

Die Darts-WM ist noch keine zwei Wochen vorbei, da startete in Bahrain auch für die großen Namen die neue Saison. Beim "Bahrain Darts Masters" waren gleich acht Top-Stars am Start, den Sieg holte Stephen Bunting.

Bahrain Darts Masters heute live: In welchem Modus findet das Turnier statt?

Stephen Bunting hat sich den Sieg beim Bahrain Darts Masters gesichert. "The Bullet" setzte sich im Finale mit 8:4 gegen Gerwyn Price durch, für Weltmeister Luke Littler war dagegen im Halbfinale Endstation. Der Bericht zum Finale des Bahrain Darts Masters 2025 .

ran hat alle Informationen zum Turnier in der Wüste zusammengefasst.

Wer findet früh in der Saison seine Form? Wer startet schwach ins neue Jahr? Und kann Luke Littler gestoppt werden?

Holt sich Luke Littler deswegen direkt den nächsten Titel? Der Darts -Weltmeister gewann bereits im vergangenen Jahr das "Bahrain Darts Masters" und geht auch 2025 als Favorit in das Turnier.

Die Darts-WM 2025 ist Geschichte und kurz vor dem ersten Major-Turnier des Jahres findet mit dem "Bahrain Darts Masters" das erste Turnier der "World Series of Darts 2025" statt. Mit dabei sind acht absolute PDC-Topstars. Fehlen wird allerdings WM-Finalist Michael van Gerwen . Der Niederländer ist noch im Urlaub.

Das Wichtigste in Kürze

Das "Bahrain Darts Masters" findet am 16. und 17. Januar 2025 auf dem "Bahrain International Circuit" in der Nähe von as-Sachir statt. Die Sessions starten jeweils um 18 Uhr.

Stephen Bunting vs. Gerwyn Price 8:4

Stephen Bunting vs. Gerwyn Price 8:4

Gerwyn Price vs. Peter Wright 7:4

Gerwyn Price vs. Peter Wright 7:4

Luke Humphries vs. Stephen Bunting 6:7

Luke Humphries vs. Stephen Bunting 6:7

Paolo Nebrida vs. Peter Wright 4:6

Paolo Nebrida vs. Peter Wright 4:6

Luke Littler vs. Gerwyn Price 2:6

Luke Littler vs. Gerwyn Price 2:6

Stephen Bunting vs. Chris Dobey 6:0

Stephen Bunting vs. Chris Dobey 6:0

Luke Humphries vs. Nathan Aspinall 6:5

Luke Humphries vs. Nathan Aspinall 6:5

Am ersten Tag setzten sich mit einer Ausnahme die Favoriten durch, einzig Rob Cross unterlag im ersten Spiel des Abends Paolo Nebrida mit 6:3 . Folgende Viertelfinals ergeben sich dadurch:

Nein. Das Turnier in Bahrain wird nicht im Free-TV übertragen.

Nach der Darts-WM 2025: Wo kann ich das Bahrain Darts Masters heute im Livestream verfolgen?

In Deutschland gibt es zwei Möglichkeiten, um das Turnier in Bahrain zu verfolgen. Sowohl DAZN als auch PDC.TV bieten für das Bahrain Darts Masters einen Livestream an. Für beide Dienste ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.