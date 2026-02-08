Darts: Luke Littler will boxen - doch seine Freundin verbietet es

Am Rande einer Boxverstaltung erklärt der Darts-Weltmeister, dass er selbst gerne in den Ring steigen würde. Aber seine Freundin hat etwas dagegen.

Luke Littler ist nicht nur Box-Fan, er würde auch selbst gerne boxen.

Das erzählte der zweimalige Darts-Weltmeister am Samstag am Rande des Boxkampfs zwischen Nick Ball und Brandon Figueroa, den er in Liverpool im Publikum verfolgte.

"The Nuke" wurde interviewt und gefragt, ob er gerne selbst in den Ring steigen würde. "Ich würde das liebend gerne tun, aber meine Freundin möchte nicht, dass ich das mache", antwortete er.

Später wiederholte er noch einmal, wie gerne er sich im Boxring ausprobieren würde. "Ich würde das liebend gerne tun. Als einmalige Sache, bei Misfits", erklärte er.