- Anzeige -
- Anzeige -
Darts

Darts: Luke Littler will boxen - doch seine Freundin verbietet es

  • Veröffentlicht: 08.02.2026
  • 19:08 Uhr
  • ran

Am Rande einer Boxverstaltung erklärt der Darts-Weltmeister, dass er selbst gerne in den Ring steigen würde. Aber seine Freundin hat etwas dagegen.

Luke Littler ist nicht nur Box-Fan, er würde auch selbst gerne boxen.

Das erzählte der zweimalige Darts-Weltmeister am Samstag am Rande des Boxkampfs zwischen Nick Ball und Brandon Figueroa, den er in Liverpool im Publikum verfolgte.

"The Nuke" wurde interviewt und gefragt, ob er gerne selbst in den Ring steigen würde. "Ich würde das liebend gerne tun, aber meine Freundin möchte nicht, dass ich das mache", antwortete er.

Später wiederholte er noch einmal, wie gerne er sich im Boxring ausprobieren würde. "Ich würde das liebend gerne tun. Als einmalige Sache, bei Misfits", erklärte er.

- Anzeige -
- Anzeige -

Luke Littler: "Würde gegen jeden boxen"

Misfits ist eine englische Box-Promotion, bei der Prominente, aber auch professionelle Kampfsportler antreten. Unter anderem kämpfte bei Misfits bereits der frühere NFL-Running Back Le'Veon Bell gegen einen YouTuber, auch der frühere UFC-Star Paige VanZant schnürte für den Veranstalter bereits die Handschuhe.

Littler wurde auch gefragt, gegen wen er gerne antreten würde. "Gegen jeden", antwortete er und grinste.

Sollte der 19-Jährige tatsächlich eines Tages in den Boxring steigen, wäre dies zweifellos ein Mega-Event. Zuvor muss er jedoch seine Freundin Faith Millar von seinem Vorhaben überzeugen.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Van Gerwen
News

Premier League Darts 2026 live: Auftakt aus Newcastle live im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker - van Gerwen gewinnt ersten Spieltag

  • 07.02.2026
  • 10:32 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 1st February 2026, Arena MK, Milton Keynes, England; 2026 PDC Winmau World Masters Darts, Final Day; Luke Littler in his Final match against Luke Humphries PUBLICATIONxNOTxIN...
News

Darts: Littler scheitert früh und ledert gegen Fans

  • 05.02.2026
  • 23:40 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 1st February 2026, Arena MK, Milton Keynes, England; 2026 PDC Winmau World Masters Darts, Final Day; Luke Littler reacts after winning the Final match against Luke Humphries ...
News

Darts-Superstar Littler peilt neue Rekorde an

  • 05.02.2026
  • 13:56 Uhr
Luke Littler gewinnt auch beim World Masters
News

World Masters: Littler holt nächsten Titel

  • 01.02.2026
  • 23:31 Uhr
2025/26 Paddy Power World Darts Championship - Day Seventeen
News

Darts World Masters 2026 heute live: Alle Infos zum PDC-Turnier

  • 01.02.2026
  • 10:18 Uhr
Deutschlands Topspieler Martin Schindler
News

Darts: Schindler bei World Masters früh gescheitert

  • 30.01.2026
  • 20:55 Uhr
Weltmeister Luke Littler in Jubelpose
News

Weltmeister sagt zu: WM-Generalprobe in Köln mit Littler

  • 30.01.2026
  • 15:09 Uhr
Darts 2026 Winmau World Masters Michael van Gerwen during the 2026 Winmau World Masters at Arena MK, Milton Keynes, UK on 1 February 2026. Milton Keynes Arena MK Buckinghamshire UK Editorial use on...
News

World Masters: Aus in Runde Eins! Stürzt van Gerwen ab?

  • 30.01.2026
  • 13:16 Uhr
Zeigt in Rosmalen sein großes Talent: Niko Springer
News

Beste Darts-Spieler 2025: PDC verleiht Preis an Niko Springer

  • 30.01.2026
  • 12:36 Uhr
Raus trotz starker Leistung: Gabriel Clemens
News

Clemens verpasst World Masters knapp

  • 29.01.2026
  • 11:28 Uhr