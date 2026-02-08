Darts
Darts: Luke Littler will boxen - doch seine Freundin verbietet es
- Veröffentlicht: 08.02.2026
- 19:08 Uhr
- ran
Am Rande einer Boxverstaltung erklärt der Darts-Weltmeister, dass er selbst gerne in den Ring steigen würde. Aber seine Freundin hat etwas dagegen.
Luke Littler ist nicht nur Box-Fan, er würde auch selbst gerne boxen.
Das erzählte der zweimalige Darts-Weltmeister am Samstag am Rande des Boxkampfs zwischen Nick Ball und Brandon Figueroa, den er in Liverpool im Publikum verfolgte.
"The Nuke" wurde interviewt und gefragt, ob er gerne selbst in den Ring steigen würde. "Ich würde das liebend gerne tun, aber meine Freundin möchte nicht, dass ich das mache", antwortete er.
Später wiederholte er noch einmal, wie gerne er sich im Boxring ausprobieren würde. "Ich würde das liebend gerne tun. Als einmalige Sache, bei Misfits", erklärte er.
Luke Littler: "Würde gegen jeden boxen"
Misfits ist eine englische Box-Promotion, bei der Prominente, aber auch professionelle Kampfsportler antreten. Unter anderem kämpfte bei Misfits bereits der frühere NFL-Running Back Le'Veon Bell gegen einen YouTuber, auch der frühere UFC-Star Paige VanZant schnürte für den Veranstalter bereits die Handschuhe.
Littler wurde auch gefragt, gegen wen er gerne antreten würde. "Gegen jeden", antwortete er und grinste.
Sollte der 19-Jährige tatsächlich eines Tages in den Boxring steigen, wäre dies zweifellos ein Mega-Event. Zuvor muss er jedoch seine Freundin Faith Millar von seinem Vorhaben überzeugen.