Die World Masters 2026 sind das erste PDC-Major nach der Darts-WM. Vom 29. Januar bis zum 1. Februar treten die besten Spieler der Welt gegeneinander an. ran hat alle Infos zum zum Gradmesser des Dartsjahrs 2026.

Wie im vergangenen Jahr findet das erste Major-Turnier nach der Darts-WM in Milton Keynes in England statt. Von Donnerstag, 29. Januar, bis Sonntag, 1. Februar, treten die besten 24 Spieler der Weltrangliste sowie acht Qualifikanten gegeneinander an.

Es ist das erste Turnier des Jahres, bei dem das Preisgeld in die Order of Merit einfließt. Topfavorit ist natürlich Weltmeister Luke Littler, der dieses Major bisher noch nicht gewinnen konnte. Titelverteidiger ist Luke Humphries.

Seit letztem Jahr wird ein Satz-Modus ähnlich der Weltmeisterschaft gespielt - das garantiert Hochspannung in jedem Match. ran hat alle Infos zu den World Masters zusammengefasst.