Darts

Darts: Profi verlässt mitten im Spiel die Bühne und liefert kuriose Erklärung

  • Veröffentlicht: 01.12.2025
  • 11:32 Uhr
  • Leon Kerninger

Bei der WDF World Darts Championship spielte sich in der Begegnung zwischen Dalibor Smolik und Marko Kantele  eine kuriose Szene ab.

Das Match zwischen den beiden Kontrahenten lief eigentlich wie geplant. In der ersten Runde der WDF World Darts Championship steht es 1:1 nach Sätzen, Smolik ist am Board.

Dieser verfehlt einen Dart auf die Doppel-16 und verlässt nach diesem Wurf die Bühne auf der rechten Seite. Verwunderung im Publikum, einige Fans zeigen mit dem Finger auf Smolik.

Darts: Smolik gewinnt Match und erklärt kuriosen Bühnenabgang

Sein Gegner Marko Kantele bemerkte das Fehlen des Tschechen erst nach Ende seiner drei Würfe. Nach dem Austausch mit dem Offiziellen und circa einer Minute Wartezeit kam Smolik wieder auf die Bühne.

Das plötzliche Verschwinden zeigte Wirkung, denn der Tscheche gewann das Spiel am Ende mit 3:1 in Sätzen. Nach dem Match erklärte Smolik seinen plötzlichen Abgang: "Ich war nervös und musste auf die Toilette, aber ich glaube, ich habe gut gespielt und bin zufrieden.“

In der nächsten Runde der WDF World Darts Championship trifft Smolik auf den Deutschen Paul Krohne.

