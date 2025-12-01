Darts: Profi verlässt mitten im Spiel die Bühne und liefert kuriose Erklärung

Dieser verfehlt einen Dart auf die Doppel-16 und verlässt nach diesem Wurf die Bühne auf der rechten Seite. Verwunderung im Publikum, einige Fans zeigen mit dem Finger auf Smolik.

Das Match zwischen den beiden Kontrahenten lief eigentlich wie geplant. In der ersten Runde der WDF World Darts Championship steht es 1:1 nach Sätzen, Smolik ist am Board.

Bei der WDF World Darts Championship spielte sich in der Begegnung zwischen Dalibor Smolik und Marko Kantele eine kuriose Szene ab.

Darts: Smolik gewinnt Match und erklärt kuriosen Bühnenabgang

Sein Gegner Marko Kantele bemerkte das Fehlen des Tschechen erst nach Ende seiner drei Würfe. Nach dem Austausch mit dem Offiziellen und circa einer Minute Wartezeit kam Smolik wieder auf die Bühne.

Das plötzliche Verschwinden zeigte Wirkung, denn der Tscheche gewann das Spiel am Ende mit 3:1 in Sätzen. Nach dem Match erklärte Smolik seinen plötzlichen Abgang: "Ich war nervös und musste auf die Toilette, aber ich glaube, ich habe gut gespielt und bin zufrieden.“

In der nächsten Runde der WDF World Darts Championship trifft Smolik auf den Deutschen Paul Krohne.