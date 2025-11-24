Darts-WM 2026: Deutsche Stars vor brisanter Auslosung - Hammerlose drohen in Runde eins

Für die deutschen Darts-Stars rückt die WM 2026 immer näher. In der ersten Runde könnten auf einige allerdings schon Hammerlose warten.

Von Philipp Schmalz

Die Darts-Weltmeisterschaft 2026 wirft ihren Schatten voraus. Bevor ab dem 11. Dezember die ersten Pfeile fliegen, wird am 24. November ab 17:30 Uhr die erste Runde des Turniers ausgelost.

Acht deutsche Spieler werden in diesem Jahr im Alexandra Palace an den Start gehen - Rekord! Die Vorzeichen könnten dabei allerdings nicht unterschiedlicher sein.

Für Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko, Lukas Wenig und Niko Springer sind die Top-Stars der Szene bereits in der 2. Runde mögliche Gegner. Zudem könnte es natürlich auch zu einem Duell zwischen zwei Deutschen kommen.

Niko Springer würde einer solchen Partie allerdings eher aus dem Weg gehen wollen, wie er in einer Presserunde auch gegenüber ran verriet: "Deutsch-deutsche-Duelle sind nie cool. Ich fand es auch schon blöd gegen Lukas Wenig beim Grand Slam (dort traf er im Achtelfinale auf den Deutschen; Anm.d.Red.) zu spielen, aber das gehört natürlich auch dazu."