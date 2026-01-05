- Anzeige -
- Anzeige -
darts

Darts: Q-School - Deutscher WM-Held Arno Merk kommt der Tour Card einen Schritt näher

  • Aktualisiert: 06.01.2026
  • 08:28 Uhr

Arno Merk ist auf einem guten Weg, sich die Tour Card der PDC zu sichern. Der deutsche Darts-Held qualifiziert sich für die Final Stage der Q School.

Von Tobias Wiltschek

Vor wenigen Tagen begeisterte Arno Merk noch bei der Darts-WM die Massen im Ally Pally. Nun ist er auf einer deutlich kleineren Bühne unterwegs, bleibt aber auch da erfolgreich.

Im nordrhein-westfälischen Kalkar konnte er sich gleich im ersten Turnier der Q School für die Final Stage qualifizieren. Dort geht es vom 8. bis 11. Januar um die begehrten Tour Cards.

Diese Tickets, von denen insgesamt 29 verteilt werden, gelten als Eintrittskarten für die großen Turniere der PDC Pro Tour. Erhält man eine davon, darf man zwei Jahre lang an diesen Turnieren teilnhehmen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Q School: Arno Merk qualifiziert sich für Final Stage

Merk qualifizierte sich für die Final Stage durch einen 5:3-Sieg über seinen deutschen Landsmann Michael Hurtz in der Runde der letzten 32. Da jeder Sieger dieser Runde schon für die Final Stage qualifiziert ist, werden die weiteren Runden nicht mehr ausgespielt.

Neben Merk erreichten mit Pascal Rupprecht, Florian Preis, Marvin Kraft, Daniel Klose und Paul Krohne fünf weitere Deutsche die Final Stage vorzeitig.

Merk hatte am Tag vor Heiligabend bei der WM in London für eine Sensation gesorgt, als er den zweimaligen Weltmeister Peter Wright aus Schottland besiegte und in die dritte Runde einzog.

Dort war dann nach Weihnachten Endstation gegen den dreimaligen Champion Michael van Gerwen aus den Niederlanden.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
RECORD DATE NOT STATED 3rd January 2026, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Final Day; Luke Littler kisses the Sid Waddell Trophy after beating Gian va...
News

Premier League Darts: Das sind die Teilnehmer 2026

  • 05.01.2026
  • 18:51 Uhr
Luke Humphries gewann 2025 die Premier League
News

Premier League Darts: Rock und van Veen erstmals dabei

  • 05.01.2026
  • 16:56 Uhr
Paddy Power 2025 World Darts Championship Florian Hempel (GER) reacts in his Second Round match against Daryl Gurney (NIR) (not in picture) during the 2025 Paddy Power World Darts Championship at A...
News

Darts-Q-School 2026: Teilnehmer, Stars, Modus

  • 05.01.2026
  • 16:26 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 3rd January 2026, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Final Day; Luke Littler holds the Sid Waddell Trophy aloft after beating Gi...
News

Kommentar: Littlers Dominanz wirft viele Fragen auf

  • 05.01.2026
  • 15:56 Uhr
Luke Littler im Alexandra Palace
News

Darts-WM der Superlative: Littler & Co. brechen viele Rekorde

  • 05.01.2026
  • 15:36 Uhr
abb: Catherine Cathy Hummels Darty Moderatorin mit Michael van Gerwen, Teilnehmer bei der Promi Darts WM auf Pro Sieben im Maritim Hotel am 04.01.2026 in Bonn NRW Deutschland *** abb Catherine Cath...
News

Staunen bei Promi-Darts-WM: Eine überraschte alle

  • 05.01.2026
  • 10:57 Uhr
2254530523
News

Promi-Darts-WM: Michael van Gerwen und Joey Kelly gewinnen

  • 05.01.2026
  • 09:25 Uhr
imago images 1070824733
News

Darts-WM: Halbfinalist Searle trotzt schwerer Erkrankung

  • 04.01.2026
  • 18:58 Uhr
Hearns Darts-Zukunft
News

100 Millionen Pfund für Darts? PDC-Chef enthüllt Zukunftspläne

  • 04.01.2026
  • 14:24 Uhr
imago images 1070881419
News

"Legende": Presse bejubelt "unbesiegbaren" Littler

  • 04.01.2026
  • 13:27 Uhr