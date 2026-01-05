Joey Kelly und Michael van Gerwen sind Promi-Darts-Weltmeister 2026. Während Luke Littler kurzfristig absagte, sorgte dessen vorgesehene Promi-Partnerin Cathy Hummels für Aufsehen. Auf die große Luke-Littler-Show bei der Darts-WM im Ally Pally folgte der Triumphzug von Joey Kelly und Michael van Gerwen in Bonn. Der bekannte Musiker und die Darts-Legende haben sich den Titel bei der Promi-Darts-WM 2026 gesichert. Promi-Darts-WM 2026: Die komplette Sendung im Relive Kelly und van Gerwen brachten sich schon früh am Abend in eine Favoritenstellung und blieben auch im Finale eiskalt. In diesem ließen sie dem österreichischen Starkoch Alex Kumptner und Darts-Profi Nathan Aspinall keine Chance und gewannen das ProSieben-Event.

Promi-Darts-WM: Eiskalt! Joey Kelly entscheidet das Finale

Für van Gerwen war es bereits der vierte Promi-Darts-Titel, womit er der Rekordtitelträger des Events ist. Bereits bei der Premiere 2017 war der Niederländer erfolgreich, 2020 und 2023 folgten weitere Siege. Für Kelly, der sich bereits in einigen TV-Shows als besonders nervenstark und zielstrebig erwiesen hatte und auch diesmal den entscheidenden Pfeil traf, war es der erste Erfolg bei der Promi-Darts-WM.

Die Preisgelder von Luke Littler und Co.

Hummels verblüfft mit Doppel-20: "Weiß gar nicht, was ich sagen soll" Immerhin bis ins Halbfinale schafften es auch die Duos Gülcan Kamps & Luke Humphries sowie Cathy Hummels & Gian van Veen. Für großes Erstaunen sorgte vor allem Hummels, die sich zielsicher zeigte und das ein oder andere Highlight setzen konnte. Gegen das Duo Ailton & Stephen Bunting traf Hummels bei einem Rest von 40 direkt mit dem ersten Pfeil in die Doppel-20 und sicherte damit den Sieg. Dabei spielen die Promis eigentlich im Single-Out Modus, was bedeutet, dass sie nicht mit einem Double hätte auschecken müssen.

Promi-Darts-WM: "Lass Lotto spielen"! Ailton staunt über Cathy Hummels

"Ich spiele erst seit drei Wochen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll", staunte die Ex-Frau von Mats Hummels über sich selbst. Teamkollege van Veen war ebenfalls angetan. "Das war ein perfekter Dart. Wow. Sie macht einen fantastischen Job", hatte der Niederländer ein großes Lob für Hummels übrig.

Luke Littler sagt kurzfristig ab "The Giant", der als frischgebackener Vize-Weltmeister aus London anreiste, war zunächst eigentlich gar nicht für das Turnier vorgesehen. Der 23-Jährige sprang lediglich kurzfristig für Littler ein, der als Weltmeister für die Show vorgesehen war, wie bereits im Vorjahr aber absagte.

Der "Back-to-back"-Weltmeister wollte sich nach seinem furiosen 7:1-Finalsieg über van Veen eine Pause gönnen und sich von den Strapazen erholen. Doch auch in Abwesenheit des erst 18 Jahre alten Darts-Wunderkindes war für reichlich Show und Spektakel gesorgt. So brachte van Veen die Halle mit einer 180 zum Beben.

Promi-Darts-WM: Jubel-Explosion! Ailton dreht völlig auf