Darts - Q School 2026 heute live: Teilnehmer, Stars, Modus, Ranking - alle Infos

Nach der Darts-WM ist vor der Q School. Fast 1000 Spieler wollen sich in den nächsten Tagen den Traum von der Tour Card erfüllen. Nur sehr wenige schaffen es. Von Tobias Wiltschek Auch wenn die WM mittlerweile Geschichte ist, sorgt Darts weiter für Aufmerksamkeit. Denn ab Montag geht es in der Q School für knapp 1000 Spieler um die begehrte Tour Card der PDC. ran beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Turnier, das zum Einstiegstor zu einer erfolgreichen Darts-Karriere werden könnte.

Was ist die Tour Card? Als Inhaber der Tour Card haben Darts-Spieler die Möglichkeit, zwei Jahre lang an den Turnieren der Pro Tour teilzunehmen und mit Darts Geld zu verdienen. Zur Pro Tour des Verbandes PDC gehören die 34 Turnier der Players Championship sowie die 15 Turniere der European Darts Tour, die unter anderem auch in München ausgetragen werden.

Wann wird die Q School ausgetragen? Die Q School ist zeitlich in zwei Phasen aufgeteilt. Vom 5. bis 7. Januar wird die First Stage ausgetragen. Die Final Stage folgt dann vom 8. bis 11. Januar.

Wie viele Teilnehmer haben sich für die Q School angemeldet? Für die Qualifying School, wie der Wettbewerb formal richtig heißt, haben sich in diesem Jahr insgesamt 925 Spieler fristgerecht angemeldet. Die Q School richtet sich vor allem an Amateure. Wer dabei sein will, muss mindestens 16 Jahre alt sein und eine Teilnahmegebühr von 475 Pfund (etwa 525 Euro) entrichten. Ansonsten gibt es keine speziellen Anforderungen.

Wie viele Teilnehmer kommen aus Deutschland? Mit 173 Teilnehmern stellt Deutschland knapp 20 Prozent aller Spieler bei der Q School. Aus Österreich bewerben sich 13 Spieler für eine Tour Card, aus der Schweiz zehn.

Welche bekannten Spieler nehmen an der Q School teil? Aus Deutschland ist der bekannteste Name wohl Florian Hempel. Der Kölner erreichte zweimal die 3. Runde bei der Darts-WM, verlor aber im vergangenen Jahr seine Tour Card und muss sich nun wieder neu darum bewerben. So geht es auch Michael Unterbuchner. Der Münchner stand bei der WM der BDO, dem mittlerweile aufgelösten Konkurrenzverband der PDC, schon zweimal im Halbfinale. Aus internationaler Sicht ist sicherlich Steve Beaton der bekannteste Name. Der BDO-Weltmeister von 1996 hatte seine Tour Card freiwillig abgegeben, um bei der Seniors-Tour dabei zu sein. Diese wurde aber kurzfristig eingestellt, weshalb der 61 Jahre alte "Bronzed Adonis" noch einmal den steinigen Weg durch die Q School antritt.

Wie viele Spieler erhalten am Ende eine Tour Card? Wie schwer es ist, eine Tour Card zu bekommen, zeigt die Anzahl der verfügbaren Karten. Von den 925 Bewerben werden am Ende nur 29 die Berechtigung erwerben, an der Pro Tour teilnehmen zu können. Das sind nur drei Prozent aller Bewerber. Darts Q-School - aktuelles Ranking

Wie werden die Teilnehmer ermittelt? Die Qualifikationsturniere werden in zwei Orten ausgetragen. Alle Bewerber aus der EU spielen im nordrhein-westfälischen Kalkar, alle Spieler aus dem Vereinigten Königreich bewerben sich in Milton Keynes für eine Tour Card. Spieler aus anderen Ländern können frei wählen, wo sie zur Qualifikation antreten. In der First Stage wird an beiden Orten pro Tag jeweils ein K.o.-Turnier im Leg-Modus Best-of-Nine gespielt. Die besten 16 eines jeden Turniers qualifizieren sich für die Final Stage. An der nehmen dann neben den Qualifikanten aus der First Stage noch diejenigen Spieler teil, die ihre Tour Card jüngst verloren haben, wie zum Beispiel Hempel oder Unterbuchner. Dazu kommen noch Qualifikanten aus der Challenge Tour und der Development Tour. Insgesamt treten an vier Tagen in Kalkar und Milton Keynes jeweils 128 Spieler an. Bei den insgesamt acht Turnieren, die täglich ausgespielt werden, erwerben jeweils die Finalisten – also 16 Spieler - eine Tour Card. Die übrigen 13 Tickets werden dann an die Spieler verteilt, die zwar nie im Finale standen, aber im Laufe der Turniere abgesehen von den Finalisten die meisten Siege erringen konnten.

