Seit Jahren begeistert Peter Wright als "Snakebite" die Darts-Fans. Doch die Figur könnte schon bald Geschichte sein.

Bei der vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen Darts-WM 2026 scheiterte Superstar Peter "Snakebite" Wright sang- und klanglos. Bereits in der zweiten Runde war für den Schotten im Duell mit dem deutschen Debütanten Arno Merk Endstation. 0:3 unterlag der 55-Jährige, wirkliche Chancen auf ein Weiterkommen hatte er nicht.

Wright steht aktuell am Scheideweg seiner Laufbahn. Bereits seit knapp zwei Jahren befindet er sich in einem Abwärtstrend, ist aktuell nur noch die Nummer 31 der Welt.

Nach Meinung von Ex-Profi und Analyst Matthew Edgar ist dies zu einem nicht unerheblichen Teil auf die Figur "Snakebite" zurückzuführen. Stundenlang wird der Schotte für seine Auftritte gestylt, seine bunten Haare und Outfits sind sein Markenzeichen und bei den Fans beliebt.

"Peter hat selbst bereits gesagt, dass er eigentlich kein 'Snakebite' mehr sein will", sagte Edgar nun im "Mission Darts Podcast": "Das sagt viel. Es deutet darauf hin, dass sich die Figur, die er jahrelang auf der Bühne gespielt hat, nicht mehr richtig anfühlt."