- Anzeige -
- Anzeige -
Darts

Darts - Peter Wright hadert als Snakebite: "Die Figur funktioniert nicht mehr"

  • Veröffentlicht: 07.01.2026
  • 10:41 Uhr
  • ran.de

Seit Jahren begeistert Peter Wright als "Snakebite" die Darts-Fans. Doch die Figur könnte schon bald Geschichte sein.

Bei der vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen Darts-WM 2026 scheiterte Superstar Peter "Snakebite" Wright sang- und klanglos. Bereits in der zweiten Runde war für den Schotten im Duell mit dem deutschen Debütanten Arno Merk Endstation. 0:3 unterlag der 55-Jährige, wirkliche Chancen auf ein Weiterkommen hatte er nicht.

Wright steht aktuell am Scheideweg seiner Laufbahn. Bereits seit knapp zwei Jahren befindet er sich in einem Abwärtstrend, ist aktuell nur noch die Nummer 31 der Welt.

Nach Meinung von Ex-Profi und Analyst Matthew Edgar ist dies zu einem nicht unerheblichen Teil auf die Figur "Snakebite" zurückzuführen. Stundenlang wird der Schotte für seine Auftritte gestylt, seine bunten Haare und Outfits sind sein Markenzeichen und bei den Fans beliebt.

"Peter hat selbst bereits gesagt, dass er eigentlich kein 'Snakebite' mehr sein will", sagte Edgar nun im "Mission Darts Podcast": "Das sagt viel. Es deutet darauf hin, dass sich die Figur, die er jahrelang auf der Bühne gespielt hat, nicht mehr richtig anfühlt."

- Anzeige -
- Anzeige -

Wright würde Snakebite-Rolle gerne beenden

So sei nach Meinung des Ex-Profis entscheidend, dass Wright die Überzeugung seiner Figur gegenüber verloren habe.

"Snakebite funktionierte, weil Peter fest daran glaubte. Er sagte, dass er gewinnen werde, und er tat es auch. Wenn diese absolute Überzeugung schwindet, verliert die Figur ihre Kraft. Es ist wie ein Glücksritual: Wenn es nicht mehr wirkt, dann ist die Magie weg. Die Figur funktioniert nicht mehr."

Übrigens: Bereits in der Vergangenheit gab der 55-Jährige zu, mit dem Gedanken zu spielen, die Rolle zu beenden. "Ich würde das gern tun, aber ich habe Angst, meine Fans zu enttäuschen. Vor allem die Kinder."

- Anzeige -
Mehr News und Videos zum Darts
Paddy Power 2025 World Darts Championship Florian Hempel (GER) reacts in his Second Round match against Daryl Gurney (NIR) (not in picture) during the 2025 Paddy Power World Darts Championship at A...
News

Darts-Q-School 2026: Teilnehmer, Stars, Modus

  • 07.01.2026
  • 13:05 Uhr
James Wade patzt im Ally Pally
News

Premier League: So reagieren die übergangenen Stars

  • 07.01.2026
  • 12:24 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 3rd January 2026, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Final Day; Luke Littler kisses the Sid Waddell Trophy after beating Gian va...
News

Premier League Darts: Das sind die Teilnehmer 2026

  • 07.01.2026
  • 08:38 Uhr
28 12 2025. 2025 26 World Darts Championship Arno Merk celebrates during the 2025 26 Paddy Power World Darts Championships at Alexandra Palace, London, United Kingdom on 28 December 2025. London Al...
News

Deutscher WM-Held kommt Tour Card näher

  • 06.01.2026
  • 08:28 Uhr
Luke Humphries gewann 2025 die Premier League
News

Premier League Darts: Rock und van Veen erstmals dabei

  • 05.01.2026
  • 16:56 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 3rd January 2026, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Final Day; Luke Littler holds the Sid Waddell Trophy aloft after beating Gi...
News

Kommentar: Littlers Dominanz wirft viele Fragen auf

  • 05.01.2026
  • 15:56 Uhr
Luke Littler im Alexandra Palace
News

Darts-WM der Superlative: Littler & Co. brechen viele Rekorde

  • 05.01.2026
  • 15:36 Uhr
abb: Catherine Cathy Hummels Darty Moderatorin mit Michael van Gerwen, Teilnehmer bei der Promi Darts WM auf Pro Sieben im Maritim Hotel am 04.01.2026 in Bonn NRW Deutschland *** abb Catherine Cath...
News

Staunen bei Promi-Darts-WM: Eine überraschte alle

  • 05.01.2026
  • 10:57 Uhr
2254530523
News

Promi-Darts-WM: Michael van Gerwen und Joey Kelly gewinnen

  • 05.01.2026
  • 09:25 Uhr
imago images 1070824733
News

Darts-WM: Halbfinalist Searle trotzt schwerer Erkrankung

  • 04.01.2026
  • 18:58 Uhr