Darts: Q-School - Deutscher WM-Held Arno Merk kommt Tour Card einen Schritt näher
- Aktualisiert: 05.01.2026
- 20:42 Uhr
Arno Merk ist auf einem guten Weg, sich die Tour Card der PDC zu sichern. Der deutsche Darts-Held qualifiziert sich für die Final Stage der Q School.
Vor wenigen Tagen begeisterte Arno Merk noch bei der Darts-WM die Massen im Ally Pally. Nun ist er auf einer deutlich kleineren Bühne unterwegs, bleibt aber auch da erfolgreich.
Im nordrhein-westfälischen Kalkar konnte er sich gleich im ersten Turnier der Q School für die Final Stage qualifizieren. Dort geht es vom 8. bis 11. Januar um die begehrten Tour Cards.
Diese Tickets, von denen insgesamt 29 verteilt werden, gelten als Eintrittskarten für die großen Turniere der PDC Pro Tour. Erhält man eine davon, darf man zwei Jahre lang an diesen Turnieren teilnhehmen.
Q School: Arno Merk qualifiziert sich für Final Stage
Merk qualifizierte sich für die Final Stage durch einen 5:3-Sieg über seinen deutschen Landsmann Michael Hurtz in der Runde der letzten 32. Da jeder Sieger dieser Runde schon für die Final Stage qualifiziert ist, werden die weiteren Runden nicht mehr ausgespielt.
Neben Merk erreichten mit Pascal Rupprecht, Florian Preis, Marvin Kraft, Daniel Klose und Paul Krohne fünf weitere Deutsche die Final Stage vorzeitig.
Merk hatte am Tag vor Heiligabend bei der WM in London für eine Sensation gesorgt, als er den zweimaligen Weltmeister Peter Wright aus Schottland besiegte und in die dritte Runde einzog.
Dort war dann nach Weihnachten Endstation gegen den dreimaligen Champion Michael van Gerwen aus den Niederlanden.