Arno Merk ist auf einem guten Weg, sich die Tour Card der PDC zu sichern. Der deutsche Darts-Held qualifiziert sich für die Final Stage der Q School.

Von Tobias Wiltschek

Vor wenigen Tagen begeisterte Arno Merk noch bei der Darts-WM die Massen im Ally Pally. Nun ist er auf einer deutlich kleineren Bühne unterwegs, bleibt aber auch da erfolgreich.

Im nordrhein-westfälischen Kalkar konnte er sich gleich im ersten Turnier der Q School für die Final Stage qualifizieren. Dort geht es vom 8. bis 11. Januar um die begehrten Tour Cards.

Diese Tickets, von denen insgesamt 29 verteilt werden, gelten als Eintrittskarten für die großen Turniere der PDC Pro Tour. Erhält man eine davon, darf man zwei Jahre lang an diesen Turnieren teilnhehmen.