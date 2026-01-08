Darts
Darts - Q-School: YouTube-Star Marcel "Scorpion" Althaus verpasst erneut die Tour Card
- Veröffentlicht: 08.01.2026
- 12:07 Uhr
- Malte Ahrens
YouTube-Star Marcel "Scorpion" Althaus verpasst bei der Q-School der PDC erneut die Qualifikation für die Profitour.
von Malte Ahrens
Seit einigen Jahren hat Marcel Althaus versucht, sich von seinem YouTuber-Hintergrund loszueisen und stattdessen mehr und mehr Darts gespielt.
Zum wiederholten Male scheiterte der 32-Jährige allerdings beim erhofften Sprung in den professionellen Bereich über die Q-School der PDC.
- Darts - Q-School 2026: Teilnehmer, Stars, Modus
- Darts Q-School - Betrugsvorwürfe gegen deutschen Spieler: "Noch nie dreisteren Betrug erlebt"
Am ersten Tag gelangen "Scorpion" zwei Siege, für die es Punkte gab, was ihn in eine gute Ausgangslage brachte. Allerdings musste er in der Folge ausschließlich Niederlagen hinnehmen und schied deutlich als 97. der Q-School-Tabelle aus.
Im Vorjahr war der Promi-Darts-WM-Champion von 2017 im Duo mit Martin Schindler noch in die letzte Runde gekommen und nur knapp gescheitert.
Darts - Q-School: Arno Merk unter Deutschen in Final Stage
Diese wird inzwischen zum 16. Mal ausgetragen und geht noch bis zum 11. Januar. Es gibt eine europäische und eine britische Ausgabe. Beide zusammengerechnet haben 925 Teilnehmer. Mit 173 Teilnehmern stellt Deutschland knapp 20 Prozent aller Spieler bei der Q School.
Am Ende können sich davon nur 29 Teilnehmer eine Tour Card erspielen, die den Inhabern die Möglichkeit gibt, zwei Jahre lang an den Turnieren der Pro Tour teilzunehmen. 28 deutsche Spieler haben die Chance sich in der Final Stage zu beweisen, darunter auch WM-Debütant Arno Merk.