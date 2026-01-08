YouTube-Star Marcel "Scorpion" Althaus verpasst bei der Q-School der PDC erneut die Qualifikation für die Profitour.

von Malte Ahrens

Seit einigen Jahren hat Marcel Althaus versucht, sich von seinem YouTuber-Hintergrund loszueisen und stattdessen mehr und mehr Darts gespielt.

Zum wiederholten Male scheiterte der 32-Jährige allerdings beim erhofften Sprung in den professionellen Bereich über die Q-School der PDC.

Am ersten Tag gelangen "Scorpion" zwei Siege, für die es Punkte gab, was ihn in eine gute Ausgangslage brachte. Allerdings musste er in der Folge ausschließlich Niederlagen hinnehmen und schied deutlich als 97. der Q-School-Tabelle aus.

Im Vorjahr war der Promi-Darts-WM-Champion von 2017 im Duo mit Martin Schindler noch in die letzte Runde gekommen und nur knapp gescheitert.