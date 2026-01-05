- Anzeige -
darts

Darts: Q-School - 28 Deutsche überstehen 1. Runde - wer Chancen auf die Tour Card hat

  • Aktualisiert: 08.01.2026
  • 00:00 Uhr

Am Abschlusstag der First Round in der Q-School konnten sich noch einmal vier Deutsche direkt für die Final Stage qualifizieren. Gleich 16 weitere sicherten ihren Platz über das Ranking. In den kommenden Tagen geht es dann um die begehrten Tour Cards der PDC.

Für 28 deutsche Teilnehmer der First Round in der European Q-School lebt der Traum von der PDC Tour Card weiter. Am Abschlusstag der ersten Runde im nordrhein-westfälischen Kalkar konnten sich Marc Spalt, Matthias Ehlers, Finn Behrens und Jarod Becker direkt für die Final Stage qualifizieren.

Zusätzlich schafften es 16 weitere Deutsche über die Punktewertung der stärksten 54 Spieler, die die direkte Qualifikation verpasst haben.

Am Dienstag lösten bereits Jason Riedtke und Björn Quoiffy ihre Tickets für die Finalrunde. Am Montag, dem ersten Tag der Turnierreihe, schafften dies Arno Merk, Paul Krohne, Florian Preis, Pascal Rupprecht, Daniel Klose und Marvin Kraft.

Zusätzlich sind in der Final Stage mit Michael Unterbucher und Jannis Barkhausen zwei weitere Deutsche dabei, die um eine Tour Card spielen. Florian Hempel, der eigentlich auch ein Startrecht hätte, verzichtet 2026 auf eine Tour-Teilnahme.

In der Final Stage geht es vom 8. bis 11. Januar in Kalkar um 14 der begehrten Tour Cards.

Diese Tickets gelten als Eintrittskarten für die großen Turniere der PDC Pro Tour. Erhält man eine davon, darf man zwei Jahre lang an diesen Turnieren teilnehmen.

Darts Q-School: Die Deutschen in der Final Stage

Im Vorfeld qualifiziert:

  • Michael Unterbuchner
  • Jannis Barkhausen
  • Florian Hempel (verzichtet)

Direkte Qualifikation in der First Round:

  • Marc Spalt
  • Matthias Ehlers
  • Finn Behrens
  • Jarod Becker
  • Jason Riedtke
  • Björn Quoiffy
  • Arno Merk
  • Paul Krohne
  • Florian Preis
  • Pascal Rupprecht
  • Daniel Klose
  • Marvin Kraft

Qualifikation über die Punktewertung:

  • Frank Bruns
  • Luca Wolff
  • Moritz Hilger
  • Michael Hurtz
  • Liam Maendl-Lawrance
  • Mika Donnevert
  • Joachim Dürbeck
  • Michael Klönhammer
  • Sebastian Steinmetz
  • Fabian Bihl
  • Cedric Jeske
  • Mitja Gustorf
  • Robin Pietsch
  • Alexander Michalczyk
  • Kilian Hohnstedt
  • Yorick Hofkens
