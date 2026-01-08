Darts: Q-School 2026 - Schwere Betrugsvorwürfe gegen deutschen Spieler

Große Aufregung bei der Q-School der PDC. Einem deutschen Spieler wird Betrug nach einem Match vorgeworfen.

Bei der Q-School der PDC kam es nach der Partie zwischen Robin Pietsch und Mason Whitlock, dem Sohn von Darts-Legende Simon "The Wizard" Whitlock, zu einem Aufreger.

Der Australier schied in der Runde der letzten 128 gegen den Deutschen deutlich mit 0:5 aus und erhob anschließend schwere Vorwürfe in den sozialen Medien.

In seiner Instagram-Story schrieb er: "Ich habe in meinem Leben noch nie mehr Taktikspielchen und dreisteren Betrug erlebt. Peinlich, ehrlich gesagt."

Was genau Whitlock an der Spielweise seines Gegners störte, bleibt fraglich.