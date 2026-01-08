Darts
Q-School 2026 - Sohn von Darts-Legende Whitlock mit schweren Vorwürfen gegen deutschen Spieler
09.01.2026
- 14:43 Uhr
- Malte Ahrens
Große Aufregung bei der Q-School der PDC. Einem deutschen Spieler wird Betrug nach einem Match vorgeworfen.
Bei der Q-School der PDC kam es nach der Partie zwischen Robin Pietsch und Mason Whitlock, dem Sohn von Darts-Legende Simon "The Wizard" Whitlock, zu einem Aufreger.
Der Australier schied in der Runde der letzten 128 gegen den Deutschen deutlich mit 0:5 aus und erhob anschließend schwere Vorwürfe in den sozialen Medien.
In seiner Instagram-Story schrieb er: "Ich habe in meinem Leben noch nie mehr Taktikspielchen und dreisteren Betrug erlebt. Peinlich, ehrlich gesagt."
Was genau Whitlock an der Spielweise seines Gegners störte, bleibt fraglich.
Externer Inhalt
Darts Q-School: Erfolg für Whitlock trotz Ernüchterung zu Beginn
Bis dato war der 21-Jährige souverän durch das Turnier marschiert. Whitlock junior gewann zuvor mit 5:3 gegen Douwe van Kalkeren und 5:1 gegen Stevie Moreira. Im Anschluss an die Niederlage war er sichtlich getroffen und seine Online-Reaktion löste große Diskussionen aus.
Als Sohn eines zweimaligen WM-Finalisten steht Mason vor allem in der Dart-Szene unter besonderer Beobachtung. Das Nachwuchstalent konnte jedoch trotzdem sein Ticket für die Final-Stage buchen.
Dort haben insgesamt 28 deutsche Spieler die Chance, sich eine Tour Card der PDC zu erspielen. Darunter auch Pietsch.