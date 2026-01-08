Nächster Erfolg für Arno Merk: Nach dem Erreichen der dritten Runde bei der Darts-WM 2026 sichert sich der Deutsche bei der Q-School der PDC erstmals die Tour Card. Für Arno Merk gibt es den nächsten Grund zu feiern! Nachdem er bei der Darts-WM überzeugte und bei seinem Debüt die dritte Runde erreichte, hat er sich wenige Tage später eine Tour Card erspielt. Darts - Q-School 2026: Teilnehmer, Stars, Modus Dafür reichte ihm das Erreichen des Finals bei der Q-School der PDC. Im Halbfinale am Donnerstag lieferte er sich einen Krimi gegen den Niederländer Jeffrey Sparidaans. Im Modus "Best of 11 Legs" setzte er sich nach einem 3:5-Rückstand noch mit 6:5 durch. Sparidaans schlug im Viertelfinale Andreas Harrysson mit 6:2. Der Schwede sorgte bei der Darts-WM 2026 für Furore, indem er als Debütant sensationell das Achtelfinale erreichte und zuvor Siege gegen die Top-Spieler Ross Smith und Ricardo Pietreczko eingefahren hatte.

Darts: Arno Merk sichert bis inklusive 2027 auf PDC-Tour Für Merk ist es ein nächster großer Schritt nach seiner WM-Premiere im Dezember. Dort hatte er mit Siegen gegen Kim Huybrechts (Belgien) und Ex-Weltmeister Peter Wright (Schottland) für Aufsehen gesorgt, bevor er in Runde drei gegen den dreimaligen WM-Champion Michael van Gerwen (Niederlande) ausgeschieden war. Als einer von zwei Finalisten sicherte sich Merk eine von 29 Tourkarten, die bei der Q-School vergeben werden. In der europäischen Final Stage treten 126 Spieler an, darunter 29 Deutsche, zahlreiche Ex-Profis und aufstrebende Talente. Parallel dazu findet im englischen Milton Keynes die britische Q-School statt, bei der ebenfalls Tourkarten für die PDC Pro Tour vergeben werden. Damit ist Merk bis einschließlich 2027 vollständiges Mitglied der PDC-Tour. Das Finale der Final Stage der Q-School am Donnerstag gegen den Polen Filip Bereza, der sich mit 6:5 gegen Jeffrey de Zwaan durchgesetzt hat und damit ebenfalls zum ersten Mal die Tour Card gewann, wird entsprechend nicht mehr ausgetragen.

