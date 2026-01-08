DARTS
Darts - Q-School: Arno Merk sichert sich Tour Card
- Aktualisiert: 08.01.2026
- 18:46 Uhr
- ran/SID
Nächster Erfolg für Arno Merk: Nach dem Erreichen der dritten Runde bei der Darts-WM 2026 sichert sich der Deutsche bei der Q-School der PDC erstmals die Tour Card.
Für Arno Merk gibt es den nächsten Grund zu feiern!
Nachdem er bei der Darts-WM überzeugte und bei seinem Debüt die dritte Runde erreichte, hat er sich wenige Tage später eine Tour Card erspielt.
Dafür reichte ihm das Erreichen des Finals bei der Q-School der PDC. Im Halbfinale am Donnerstag lieferte er sich einen Krimi gegen den Niederländer Jeffrey Sparidaans. Im Modus "Best of 11 Legs" setzte er sich nach einem 3:5-Rückstand noch mit 6:5 durch.
Sparidaans schlug im Viertelfinale Andreas Harrysson mit 6:2. Der Schwede sorgte bei der Darts-WM 2026 für Furore, indem er als Debütant sensationell das Achtelfinale erreichte und zuvor Siege gegen die Top-Spieler Ross Smith und Ricardo Pietreczko eingefahren hatte.
Darts: Arno Merk sichert bis inklusive 2027 auf PDC-Tour
Für Merk ist es ein nächster großer Schritt nach seiner WM-Premiere im Dezember. Dort hatte er mit Siegen gegen Kim Huybrechts (Belgien) und Ex-Weltmeister Peter Wright (Schottland) für Aufsehen gesorgt, bevor er in Runde drei gegen den dreimaligen WM-Champion Michael van Gerwen (Niederlande) ausgeschieden war.
Als einer von zwei Finalisten sicherte sich Merk eine von 29 Tourkarten, die bei der Q-School vergeben werden. In der europäischen Final Stage treten 126 Spieler an, darunter 29 Deutsche, zahlreiche Ex-Profis und aufstrebende Talente. Parallel dazu findet im englischen Milton Keynes die britische Q-School statt, bei der ebenfalls Tourkarten für die PDC Pro Tour vergeben werden.
Damit ist Merk bis einschließlich 2027 vollständiges Mitglied der PDC-Tour. Das Finale der Final Stage der Q-School am Donnerstag gegen den Polen Filip Bereza, der sich mit 6:5 gegen Jeffrey de Zwaan durchgesetzt hat und damit ebenfalls zum ersten Mal die Tour Card gewann, wird entsprechend nicht mehr ausgetragen.
Darts: Arno Merk spielt bei Q-School groß auf
Vor dem Gewinn der Tour Card zeigte Merk starke Leistungen über den Tag und stellte immer wieder seine Nervenstärke unter Beweis.
Nach einem 6:3-Auftaktsieg gegen Danny Jansen setzte sich der 33-Jährige in Runde zwei souverän mit 6:2 gegen Romeo Grbavac durch. In der dritten Runde lieferte sich Merk beim 6:4 gegen Mylo Michiels ein hochklassiges Match und drehte dabei einen zwischenzeitlichen Rückstand.
Gegen den Niederländer Jeffrey Keen gewann er dann im Achtelfinale mit 6:4. Im Viertelfinale lieferte sich Merk ein enges Duell mit Damian Mol und war auf den Punkt da, als er 164 Punkte zur 5:4-Führung checkte und dann mit einem 120er-Finish das Match beendete.