- Anzeige -
- Anzeige -
DARTS

Darts - Q-School: Arno Merk sichert sich Tour Card

  • Aktualisiert: 08.01.2026
  • 18:46 Uhr
  • ran/SID

Nächster Erfolg für Arno Merk: Nach dem Erreichen der dritten Runde bei der Darts-WM 2026 sichert sich der Deutsche bei der Q-School der PDC erstmals die Tour Card.

Für Arno Merk gibt es den nächsten Grund zu feiern!

Nachdem er bei der Darts-WM überzeugte und bei seinem Debüt die dritte Runde erreichte, hat er sich wenige Tage später eine Tour Card erspielt.

Dafür reichte ihm das Erreichen des Finals bei der Q-School der PDC. Im Halbfinale am Donnerstag lieferte er sich einen Krimi gegen den Niederländer Jeffrey Sparidaans. Im Modus "Best of 11 Legs" setzte er sich nach einem 3:5-Rückstand noch mit 6:5 durch.

Sparidaans schlug im Viertelfinale Andreas Harrysson mit 6:2. Der Schwede sorgte bei der Darts-WM 2026 für Furore, indem er als Debütant sensationell das Achtelfinale erreichte und zuvor Siege gegen die Top-Spieler Ross Smith und Ricardo Pietreczko eingefahren hatte.

- Anzeige -
- Anzeige -

Darts: Arno Merk sichert bis inklusive 2027 auf PDC-Tour

Für Merk ist es ein nächster großer Schritt nach seiner WM-Premiere im Dezember. Dort hatte er mit Siegen gegen Kim Huybrechts (Belgien) und Ex-Weltmeister Peter Wright (Schottland) für Aufsehen gesorgt, bevor er in Runde drei gegen den dreimaligen WM-Champion Michael van Gerwen (Niederlande) ausgeschieden war.

Als einer von zwei Finalisten sicherte sich Merk eine von 29 Tourkarten, die bei der Q-School vergeben werden. In der europäischen Final Stage treten 126 Spieler an, darunter 29 Deutsche, zahlreiche Ex-Profis und aufstrebende Talente. Parallel dazu findet im englischen Milton Keynes die britische Q-School statt, bei der ebenfalls Tourkarten für die PDC Pro Tour vergeben werden.

Damit ist Merk bis einschließlich 2027 vollständiges Mitglied der PDC-Tour. Das Finale der Final Stage der Q-School am Donnerstag gegen den Polen Filip Bereza, der sich mit 6:5 gegen Jeffrey de Zwaan durchgesetzt hat und damit ebenfalls zum ersten Mal die Tour Card gewann, wird entsprechend nicht mehr ausgetragen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Darts: Arno Merk spielt bei Q-School groß auf

Vor dem Gewinn der Tour Card zeigte Merk starke Leistungen über den Tag und stellte immer wieder seine Nervenstärke unter Beweis.

Nach einem 6:3-Auftaktsieg gegen Danny Jansen setzte sich der 33-Jährige in Runde zwei souverän mit 6:2 gegen Romeo Grbavac durch. In der dritten Runde lieferte sich Merk beim 6:4 gegen Mylo Michiels ein hochklassiges Match und drehte dabei einen zwischenzeitlichen Rückstand.

Gegen den Niederländer Jeffrey Keen gewann er dann im Achtelfinale mit 6:4. Im Viertelfinale lieferte sich Merk ein enges Duell mit Damian Mol und war auf den Punkt da, als er 164 Punkte zur 5:4-Führung checkte und dann mit einem 120er-Finish das Match beendete.

Mehr News und Videos
2246808181
News

Darts Q-School: Betrugsvorwürfe gegen deutschen Spieler

  • 08.01.2026
  • 16:19 Uhr
imago images 1070644802
News

Snakebite? "Die Figur funktioniert nicht mehr"

  • 08.01.2026
  • 12:20 Uhr
Marcel Althaus
News

Darts Q-School: Sieger von Promi-Darts-WM scheitert erneut

  • 08.01.2026
  • 12:07 Uhr
28 12 2025. 2025 26 World Darts Championship Arno Merk during the 2025 26 Paddy Power World Darts Championships at Alexandra Palace, London, United Kingdom on 28 December 2025. London Alexandra Pal...
News

Darts-Q-School 2026: Teilnehmer, Stars, Modus

  • 08.01.2026
  • 10:16 Uhr
28 12 2025. 2025 26 World Darts Championship Arno Merk celebrates during the 2025 26 Paddy Power World Darts Championships at Alexandra Palace, London, United Kingdom on 28 December 2025. London Al...
News

Darts Q-School: 28 Deutsche überstehen 1. Runde

  • 08.01.2026
  • 00:00 Uhr
James Wade patzt im Ally Pally
News

Premier League: So reagieren die übergangenen Stars

  • 07.01.2026
  • 12:24 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 3rd January 2026, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Final Day; Luke Littler kisses the Sid Waddell Trophy after beating Gian va...
News

Premier League Darts: Das sind die Teilnehmer 2026

  • 07.01.2026
  • 08:38 Uhr
Luke Humphries gewann 2025 die Premier League
News

Premier League Darts: Rock und van Veen erstmals dabei

  • 05.01.2026
  • 16:56 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 3rd January 2026, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Final Day; Luke Littler holds the Sid Waddell Trophy aloft after beating Gi...
News

Kommentar: Littlers Dominanz wirft viele Fragen auf

  • 05.01.2026
  • 15:56 Uhr
Luke Littler im Alexandra Palace
News

Darts-WM der Superlative: Littler & Co. brechen viele Rekorde

  • 05.01.2026
  • 15:36 Uhr