Darts-Superstar Luke Littler verpasst Turnier - der Grund ist tragisch

  • Aktualisiert: 30.10.2025
  • 10:25 Uhr
  • ran

Der Weltmeister schafft es wegen eines Unfalls nicht rechtzeitig zur Anmeldung für die Players Championship.

Darts-Superstar Luke Littler hat die Players Championship 33 verpasst. Und der Grund ist tragisch.

Der 18-Jährige stand in einem Verkehrsstau nach einem tödlichen Unfall auf der Autobahn M6 und konnte sich deshalb nicht rechtzeitig für das Turnier anmelden.

"Habe die Registrierung für die Pro Tour heute verpasst. Aber jemand hat tragischerweise sein Leben verloren. Ich denke an alle", schrieb "The Nuke" in seiner Instagram-Story.

Er teilte die Meldung einer Nachrichtenseite zu dem Unfall und versah den Post mit betenden Händen.

Chris Dobey gewinnt in Littlers Abwesenheit

Das Turnier fand in Wigan statt, nur knapp 20 Kilometer von Littlers Wohnort Warrington entfernt. Da ein Rettungshubschrauber landen musste und die Autobahn komplett gesperrt wurde, verpasste der Weltmeister aber die Anmeldefrist und wurde ausgeschlossen.

Littler konnte das unfreiwillige Turnier-Aus aber offenbar gut verkraften und hatte einen Alternativplan für den freien Tag. "Zurück ins Bett", schrieb er ebenfalls in seiner Insta-Story, später gönnte er sich ein chinesisches Mittagessen.

Die Players Championship 33 gewann in Littlers Abwesenheit Chris Dobey.

