Darts-Superstar Luke Littler verpasst Turnier - der Grund ist tragisch

Der Weltmeister schafft es wegen eines Unfalls nicht rechtzeitig zur Anmeldung für die Players Championship.

Darts-Superstar Luke Littler hat die Players Championship 33 verpasst. Und der Grund ist tragisch.

Der 18-Jährige stand in einem Verkehrsstau nach einem tödlichen Unfall auf der Autobahn M6 und konnte sich deshalb nicht rechtzeitig für das Turnier anmelden.

"Habe die Registrierung für die Pro Tour heute verpasst. Aber jemand hat tragischerweise sein Leben verloren. Ich denke an alle", schrieb "The Nuke" in seiner Instagram-Story.

Er teilte die Meldung einer Nachrichtenseite zu dem Unfall und versah den Post mit betenden Händen.