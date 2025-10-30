Anzeige
Darts

Darts: Nathan Aspinall und Damon Heta sorgen für doppeltes Highlight

  Veröffentlicht: 30.10.2025
  12:47 Uhr
  • ran.de

Beim Players Championship 33 machen die Darts-Profis Nathan Aspinall und Damon Heta auf sich aufmerksam.

Rund sechs Wochen vor dem Start der Darts-Weltmeisterschaft, haben Nathan Aspinall und Damon Heta beim Players Championship 33 jeweils einen 9-Darter geworfen und so für ein absolutes Highlight gesorgt.

Den Anfang machte Nathan Aspinall: Der Engländer erzielte beim 6:2-Sieg gegen Ian White einen "Neuner". Der 34-Jährige scheint derzeit ein Abo auf 9-Darter zu haben, denn bereits vor zwei Wochen gelang ihm gleich zweimal an einem Tag das perfekte Leg.

In Wigan durfte sich kurz nach "The Asp" auch Damon Heta über einen 9-Darter freuen. In einem engen Duell gegen George Killington (6:5) war das "Nine-dart finish" für den Australier enorm wichtig.

Sowohl Aspinall als auch Heta konnten das Turnier am Ende aber nicht gewinnen. Den Sieg sicherte sich Chris Doby, der im Finale mit 8:6 gegen William O‘Connor gewann. Zuvor hatte er Heta im Achtel- und Aspinall im Viertelfinale besiegt.

Niko Springer beim letzten Players Championship gefordert

Für Martin Schindler war indes schon in der ersten Runde Schluss. Gegen Lee Cocks zog "The Wall" mit 5:6 den Kürzeren. Niko Springer flog in der 3. Runde ebenfalls knapp mit 5:6 gegen Ryan Joyce raus, war damit aber bester Deutscher des Tages.

Während Schindler bereits für die "Players Championship Finals" qualifiziert ist, muss Springer noch um seine Teilnahme kämpfen. Eine gute Platzierung beim Players Championship 34 könnte dafür reichen.

