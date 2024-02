Darts: Kommentar zum Spielabbruch von Gerwyn Price - ein äußerst fragwürdiger Zeitpunkt

Anzeige

Darts-Star Gerwyn Price sorgt beim ersten Event der Players Championship mit einem Spielabbruch für einen Eklat. Besonders der Zeitpunkt wirft Fragen auf. Ein Kommentar.

von Marcel Schwenk

Hätte sich Gerwyn Price während seines deutlichen Zweitrunden-Sieges gegen Matthew Dennant dazu entschieden, dass es ihm zu kalt für Darts ist, hätte sich vermutlich niemand beschwert.

Vielmehr hätte er dann vielleicht noch Respekt für seine Entscheidung bekommen, das Spiel abzubrechen. Stichwort Konsequenz, unabhängig von der sportlichen Ausgangslage in dem Moment.

Den Rückzieher machte der "Iceman" allerdings erst in seiner Drittrunden-Partie bei den Players Championship in Wigan am Montagabend. Zu diesem Zeitpunkt lag er bereits mit 2:4 gegen Brandon Dolan hinten - ausgerechnet der Gegner, der ihn auch bei der WM im Dezember aus dem Turnier kegelte.

Von "erbärmlichen Bedingungen" sprach Price im Anschluss in seiner "Instagram"-Story. Die PDC ließ gegenüber "Sky Sports" verlauten: "Soweit wir wissen, empfand er den Veranstaltungsort als kalt." Laut dem niederländischen Portal "dartsnieuws.com" sei es noch mehreren Beteiligten so ergangen.