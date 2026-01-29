Darts Worlds Masters
Darts World Masters 2026 heute live: Alle Infos zum PDC-Turnier und zur Übertragung im TV und Livestream
- Aktualisiert: 30.01.2026
- 08:21 Uhr
- ran.de
Die World Masters 2026 sind das erste PDC-Major nach der Darts-WM. Vom 29. Januar bis zum 1. Februar treten die besten Spieler der Welt gegeneinander an. ran hat alle Infos zum zum Gradmesser des Dartsjahrs 2026.
Wie im vergangenen Jahr findet das erste Major-Turnier nach der Darts-WM in Milton Keynes in England statt. Von Donnerstag, 29. Januar, bis Sonntag, 1. Februar, treten die besten 24 Spieler der Weltrangliste sowie acht Qualifikanten gegeneinander an.
Es ist das erste Turnier des Jahres, bei dem das Preisgeld in die Order of Merit einfließt. Topfavorit ist natürlich Weltmeister Luke Littler, der dieses Major bisher noch nicht gewinnen konnte. Titelverteidiger ist Luke Humphries.
- Gabriel Clemens verpasst Teilnahme am World Masters knapp - Enttäuschung bei Niko Springer und Co.
- Luke Littler holt historischen Titel bei Saudi Arabia Darts Masters
- Michael van Gerwen vor wichtigem Jahr: Warum "MvG" abstürzen könnte
Seit letztem Jahr wird ein Satz-Modus ähnlich der Weltmeisterschaft gespielt - das garantiert Hochspannung in jedem Match. ran hat alle Infos zu den World Masters zusammengefasst.
Darts World Masters 2026 heute live - Paarungen der ersten Runde am 29. und 30. Januar ab 20 Uhr
- Chris Dobey - Jermaine Wattimena 3:0
- Gary Anderson - Niels Zonneveld 3:2
- James Wade - Madars Razma 3:2
- Nathan Aspinall - Shane McGuirk 3:1
- Jonny Clayton - Wessel Nijman 3:1
- Gerwyn Price - James Hurrell 3:0
- Michael van Gerwen - Damon Heta 1:3
- Gian van Veen - Ryan Joyce 3:1
- Martin Schindler - Luke Woodhouse
- Ross Smith - Jimmy van Schie
- Danny Noppert - Daryl Gurney
- Ryan Searle - Rob Cross
- Josh Rock - Connor Scutt
- Luke Littler - Mike De Decker
- Luke Humphries - Dave Chisnall
- Stephen Bunting - Jeffrey de Graaf
Darts World Masters 2026 heute live im TV und Stream: Wer zeigt das PDC-Turnier?
In Deutschland wird das Major-Turnier nicht im Free-TV übertragen. Fans können die Spiele live bei DAZN sehen (kostenpflichtiger Livestream) oder über Pluto TV streamen.
Externer Inhalt
Darts World Masters 2026 heute live: Wie wird das Turnier gespielt?
Das Turnier wird im K.-o.-System ausgetragen. Wie bei der Weltmeisterschaft wird im Satzmodus gespielt - diese sind allerdings kürzer: So wird ein Satz bei den World Masters im "Best of 3 Legs"-Modus gespielt.
- 1. Runde: Best of 5 Sets
- 2. Runde & Viertelfinale: Best of 7 Sets
- Halbfinale: Best of 9 Sets
- Finale: Best of 11 Sets
Wer nimmt an den Darts World Masters 2026 teil?
Insgesamt treten 32 Spieler an: die Top 24 der PDC Order of Merit, dazu acht Qualifikanten. Diese wurden am 28. Januar in der Qualifikation ermittelt. Eingeladen waren alle Tourcard-Inhaber außerhalb der Top 24, dazu Qualifikanten von sekundären und internationalen Tours. Die deutschen Spieler blieben dabei auf der Strecke, Gabriel Clemens scheiterte nur knapp.
Top 24 der PDC Order of Merit:
- Luke Littler (England)
- Luke Humphries (England)
- Gian van Veen (Niederlande)
- Michael van Gerwen (Niederlande)
- Jonny Clayton (Wales)
- Gary Anderson (Schottland)
- Stephen Bunting (England)
- Ryan Searle (England)
- Josh Rock (England)
- Danny Noppert (Niederlande)
- James Wade (England)
- Gerwyn Price (Wales)
- Chris Dobey (England)
- Nathan Aspinall (England)
- Martin Schindler (Deutschland)
- Ross Smith (England)
- Damon Heta (Australien)
- Jermaine Wattimena (Niederlande)
- Mike De Decker (Belgien)
- Rob Cross (England)
- Luke Woodhouse (England)
- Dave Chisnall (England)
- Daryl Gurney (Nordirland)
- Ryan Joyce (England)
Qualifikanten:
- Niels Zonneveld (Niederlande)
- Jeffrey de Graaf (Schweden)
- Madars Razma (Lettland)
- Wessel Nijman (Niederlande)
- Shane McGuirk (Irland)
- Connor Scutt (England)
- Jimmy van Schie (Niederlande)
- James Hurrell (England)
Darts World Masters 2026 heute live: Wie hoch sind die Preisgelder?
Die Preisgelder gehen seit 2025 in die PDC-Rangliste ein. Insgesamt werden 500.000 Pfund (umgerechnet etwa 577.000 Euro) an die Spieler ausgeschüttet.
- Sieger: ca. 115.500 Euro
- Finalist: ca. 57.750 Euro
- Halbfinalisten: ca. 34.500 Euro
- Viertelfinalisten: ca. 20.200 Euro
- Achtelfinalisten: ca. 11.500 Euro
- 1. Runde: ca. 5.750 Euro