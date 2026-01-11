- Anzeige -
- Anzeige -
Bahrain Darts Masters

Bahrain Darts Masters 2026 heute live: Alle Infos zum PDC-Turnier und zur TV-Übertragung oder Livestream

  • Aktualisiert: 16.01.2026
  • 16:08 Uhr
  • ran.de

Die Bahrain Darts Masters 2026 kehren am 15. und 16. Januar zurück und versprechen spannende Duelle der besten Darts-Spieler der Welt. ran hat alle Infos zum Saisonauftakt der PDC World Series zusammengefasst.

Die Bahrain Darts Masters 2026 kehren am 15. und 16. Januar 2026 zum vierten Mal zurück und finden im Exhibition World am Sakhir International Circuit, der Heimat des Formel-1-Bahrain Grand Prix, statt.

Das Turnier ist Teil der PDC World Series of Darts und bringt die besten Spieler der Welt zusammen.

Im Vorjahr sicherte sich Stephen Bunting den Titel, indem er im Finale Gerwyn Price mit 8:4 besiegte. Auch 2026 greift Bunting wieder nach der Krone. Neben ihm treten unter anderem Michael van Gerwen, Luke Littler, Luke Humphries und Gian van Veen an.

Das Turnier bietet nicht nur hochklassige Darts-Action, sondern auch spannende Duelle zwischen Top-Spielern der PDC und lokalen Repräsentanten aus Asien und Bahrain. ran hat alle Infos zum Saisonauftakt der PDC World Series zusammengefasst.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bahrain Darts Masters 2026 heute live im TV und Stream: Wer zeigt das PDC-Turnier?

In Deutschland wird das Turnier nicht im Free-TV übertragen. Fans können die Spiele live bei DAZN sehen (kostenpflichtiger Livestream) oder über Pluto TV streamen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bahrain Darts Masters 2026 heute live: Wie wird das Turnier gespielt?

Das Turnier wird im K.-o.-System ausgetragen.

  • 1. Runde: Best of 11 Legs
  • Viertelfinale: Best of 15 Legs
  • Halbfinale & Finale: Best of 15 Legs

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Wer nimmt an den Bahrain Darts Masters 2026 teil?

Insgesamt treten 16 Spieler an: die Top 6 der PDC Order of Merit, 2 Wildcards und 8 lokale Repräsentanten aus Asien und Bahrain.

PDC-Repräsentanten:

Repräsentanten aus Asien:

  • Alexis Toylo (Philippinen)
  • Lourence Ilagan (Philippinen)
  • Motomu Sakai (Japan)
  • Ryusei Azemoto (Japan)
  • Paul Lim (Singapur)
  • Man Lok Leung (China)
  • Abdulla Saeed (Bahrain)
  • Basem Mahmood (Bahrain)

Bahrain Darts Masters 2026 heute live: Wie hoch sind die Preisgelder?

Die Preisgelder zählen nicht für die PDC-Rangliste, es werden jedoch Punkte für die Qualifikation zum Abschlussturnier im September verteilt. Insgesamt werden umgerechnet etwa 115.000 Euro an die Spieler ausgeschüttet.

  • Sieger: ca. 35.000 Euro
  • Finalist: ca. 18.500 Euro
  • Halbfinalisten: ca. 11.500 Euro
  • Viertelfinalisten: ca. 5.750 Euro
  • Achtelfinalisten: ca. 2.000 Euro
Mehr News und Videos
Littler dominiert die Szene derzeit
News

Darts: Saudi-Arabien lockt mit besonderer Prämie

  • 15.01.2026
  • 21:15 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 28th December 2025, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day Fifteen; Michael van Gerwen celebrates winning a leg in his third rou...
News

Darts: Stürzt van Gerwen 2026 völlig ab?

  • 15.01.2026
  • 10:08 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 23rd December 2025, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day Thirteen; Peter Wright in his Round Two match against Arno Merk PUBLI...
News

Darts: Ex-Profi sieht Peter Wright bald im Reality-TV

  • 15.01.2026
  • 10:07 Uhr
2025/26 Paddy Power World Darts Championship - Day Four
News

Nach Dopingvergehen: Dartsprofi Taylor lange gesperrt

  • 15.01.2026
  • 10:07 Uhr
Marcel Althaus
News

Darts Q-School: Sieger von Promi-Darts-WM scheitert erneut

  • 13.01.2026
  • 08:55 Uhr
20 02 2025. World Senior Darts 2025 Mervyn King during the World Senior Darts Championships 2025 at the Circus Tavern, Purfleet, United Kingdom on 20 February 2025. Purfleet Circus Tavern United Ki...
News

Schulden-Schock! Darts-Legende steht vor dem Ruin

  • 13.01.2026
  • 08:46 Uhr
Nahm den WM-Schwung mit: Arno Merk
News

Rekord! Nie zuvor so viele Deutsche auf der PDC-Tour

  • 11.01.2026
  • 18:18 Uhr
Darts-König: Luke Littler
News

Luke Littler schließt "millionenschweren" Deal ab

  • 11.01.2026
  • 11:40 Uhr
Ehlers
News

Darts Q-School: Tour Card für deutsches Duo Hofkens und Ehlers

  • 10.01.2026
  • 19:58 Uhr
30 12 2025. 2025 26 World Darts Championship Andreas Harrysson during the 2025 26 Paddy Power World Darts Championships at Alexandra Palace, London, United Kingdom on 30 December 2025. Editorial us...
News

Darts Q-School: Zwei WM-Helden droht das Verpassen der Tour Card

  • 10.01.2026
  • 17:29 Uhr