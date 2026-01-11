Die Bahrain Darts Masters 2026 kehren am 15. und 16. Januar zurück und versprechen spannende Duelle der besten Darts-Spieler der Welt. ran hat alle Infos zum Saisonauftakt der PDC World Series zusammengefasst.

Die Bahrain Darts Masters 2026 kehren am 15. und 16. Januar 2026 zum vierten Mal zurück und finden im Exhibition World am Sakhir International Circuit, der Heimat des Formel-1-Bahrain Grand Prix, statt.

Das Turnier ist Teil der PDC World Series of Darts und bringt die besten Spieler der Welt zusammen.

Im Vorjahr sicherte sich Stephen Bunting den Titel, indem er im Finale Gerwyn Price mit 8:4 besiegte. Auch 2026 greift Bunting wieder nach der Krone. Neben ihm treten unter anderem Michael van Gerwen, Luke Littler, Luke Humphries und Gian van Veen an.

Das Turnier bietet nicht nur hochklassige Darts-Action, sondern auch spannende Duelle zwischen Top-Spielern der PDC und lokalen Repräsentanten aus Asien und Bahrain.