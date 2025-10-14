Auf Instagram
Darts - Luke Littler reagiert deutlich auf frauenfeindlichen Kommentar: "Bist du high?"
- Aktualisiert: 15.10.2025
- 10:25 Uhr
- Kai Esser
Nach der Niederlage bei der Youth-Darts-WM gegen Beau Greaves war Luker Littler nicht etwa beleidigt, stattdessen bekam der Darts-Superstar Zuspruch, weil er Instagram-User für einen sexistischen Kommentar auflaufen ließ.
von Kai Esser
Darts-Weltmeister Luke Littler hat auf einen frauenfeindlichen Kommentar in den sozialen Medien reagiert.
Nach seiner überraschenden 5:6-Niederlage gegen die dreifache WDF-Weltmeisterin Beau Greaves im Halbfinale der PDC World Youth Championship 2025 schrieb ein User unter einem offiziellen PDC-Beitrag: "Wir brauchen das nicht. Frauen sollten sich nicht mit Männern messen, egal wie gut sie sind."
Littler antwortete darauf mit: "Bist du high?" Er repostete den Kommentar in seiner Instagram-Story und ließ den User so auflaufen.
Externer Inhalt
Externer Inhalt
Luke Littler gewinnt World Grand Prix kurz vorher
Greaves trifft im Finale auf den Niederländer Gian van Veen. Littler, der als 18-Jähriger noch an der Jugend-WM der PDC antreten darf - eine Teilnahme ist bis zum 24. Lebensjahr möglich - und kürzlich den World Grand Prix of Darts gewonnen hat, war damit aus dem Turnier ausgeschieden.
Greaves, Nummer eins der World Darts Federation und dreimalige WDF-Weltmeisterin, spielte einen 105er-Average und behielt auch im Decider die Nerven. Auch für die WM der PDC um den Jahreswechsel ist Greaves bereits qualifiziert, ebenso wie auch Fallon Sherrock und Lisa Ashton.
Beim Grand-Prix-Triumph am vergangenen Sonntag besiegte er im Finale seinen Landsmann Luke Humphries mit 6:1 und wurde damit zum jüngsten Gewinner dieses Events.
Darts: Littler zollt Beau Greaves Respekt
Dass Littler als amtierender Champion der großen WM an der Jugend-WM teilnahm, stieß zuvor auf wenig Gegenliebe.
Littler hatte nach seinem dominanten Triumph beim World Grand Prix, einem der wichtigsten Major auf der Profi-Tour, am Sonntag in Leicester erst sehr kurzfristig für die einen Tag später startende Junioren-WM zugesagt und galt als großer Favorit. Gegen Greaves spielte er überragende 107,4 Punkte im Schnitt pro Aufnahme, verpasste nur knapp einen Neun-Darter - "und trotzdem konnte ich nicht gewinnen. Fair Play an Beau Greaves und viel Erfolg in Minehead", schrieb Littler.
