Darts - Luke Littler reagiert deutlich auf frauenfeindlichen Kommentar: "Bist du high?"

Nach seiner überraschenden 5:6-Niederlage gegen die dreifache WDF-Weltmeisterin Beau Greaves im Halbfinale der PDC World Youth Championship 2025 schrieb ein User unter einem offiziellen PDC-Beitrag: "Wir brauchen das nicht. Frauen sollten sich nicht mit Männern messen, egal wie gut sie sind."

Nach der Niederlage bei der Youth-Darts-WM gegen Beau Greaves war Luker Littler nicht etwa beleidigt, stattdessen bekam der Darts-Superstar Zuspruch, weil er Instagram-User für einen sexistischen Kommentar auflaufen ließ.

Littler antwortete darauf mit : "Bist du high?" Er repostete den Kommentar in seiner Instagram-Story und ließ den User so auflaufen.

Luke Littler gewinnt World Grand Prix kurz vorher

Greaves trifft im Finale auf den Niederländer Gian van Veen. Littler, der als 18-Jähriger noch an der Jugend-WM der PDC antreten darf - eine Teilnahme ist bis zum 24. Lebensjahr möglich - und kürzlich den World Grand Prix of Darts gewonnen hat, war damit aus dem Turnier ausgeschieden.

Greaves, Nummer eins der World Darts Federation und dreimalige WDF-Weltmeisterin, spielte einen 105er-Average und behielt auch im Decider die Nerven. Auch für die WM der PDC um den Jahreswechsel ist Greaves bereits qualifiziert, ebenso wie auch Fallon Sherrock und Lisa Ashton.

Beim Grand-Prix-Triumph am vergangenen Sonntag besiegte er im Finale seinen Landsmann Luke Humphries mit 6:1 und wurde damit zum jüngsten Gewinner dieses Events.