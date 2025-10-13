Anzeige
Darts

Darts - World Youth Championship in Wigan: Luke Littler kassiert Sensations-Niederlage gegen Landsfrau Beau Greaves

  • Aktualisiert: 15.10.2025
  • 11:02 Uhr
  • ran.de

Darts-Wunderkind Luke Littler hat das Finale der World Youth Championship in Wigan verpasst. Er verlor gegen seine englische Landsfrau Beau Greaves.

Dämpfer für Darts-Wunderkind Luke Littler bei der World Youth Championship in Wigan!

Der 18-Jährige verlor im Halbfinale der Jugend-WM, bei der Spieler unter 24 Jahren dabei sein dürfen, gegen seine englische Landsfrau Beau Greaves mit 5:6.

Anzeige
Anzeige
Erlösung für Luke Littler

German Darts Championship 2025 LIVE und KOSTENLOS auf Joyn!

Die German Darts Championships 2025 vom 17. bis 19. Oktober live und kostenlos auf Joyn streamen

Anzeige

Greaves setzte sich gegen Littler mit einem Average von 105 durch, während der Teenager durchschnittlich 107,4 Punkte warf.

Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Luke Littler wollte "einfach ein bisschen Spaß haben"

Littler gab seine Teilnahme an der Jugend-WM auch erst kurzfristig bekannt, nachdem er zuletzt im Finale des World Grand Prix in Leicester gegen Luke Humphries gewann.

"Es stimmt. Ich werde morgen an der Jugend-Weltmeisterschaft teilnehmen. Ich werde einfach ein bisschen Spaß haben und alle treffen", sagte Littler am Sonntag im Interview mit "Sky"-Moderatorin Abigail Davies.

Eine lange Pause bleibt Littler nach seinem Aus bei der Jugend-WM nun aber nicht, am Dienstag und Mittwoch stehen ebenfalls in Wigan schon die zwei weitere Turniere der Players Championship (31 und 32) an.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Für Greaves geht es hingegen am 23. November in Minehead um den Titel bei der World Youth Championship. Ihr Gegner im Endspiel ist der Niederländer Gian van Veen. Er setzte sich im Halbfinale mit 6:4 gegen Sebastian Bialecki durch.

News und Videos zum Darts
12th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Final Night; Luke Littler in action on the oche for his Boyle Sports World Grand P...
News

German Darts Championship im kostenlosen Livestream auf Joyn

  • 15.10.2025
  • 13:28 Uhr
Darts-Weltmeister Luke Littler
News

Darts: Luke Littler verteidigt Greaves nach Sensations-Niederlage

  • 15.10.2025
  • 13:07 Uhr
12th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Final Night; Luke Littler is interviewed by Abigail Davies for Sky Sports after wi...
News

Nach überraschender Teilnahme: Littler scheitert bei Jugend-WM

  • 15.10.2025
  • 11:05 Uhr
12th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Final Night; Luke Littler arrives on stage for his Boyle Sports World Grand Prix f...
News

Littler lässt Insta-User auflaufen: "Bist du high?"

  • 15.10.2025
  • 10:25 Uhr
imago images 1064331297
News

Van Gerwens Horror-Jahr geht weiter – Konsequenzen gezogen

  • 15.10.2025
  • 08:57 Uhr
27 07 2025. World Matchplay Darts Beau Greaves during the Betfred World Matchplay Darts at Winter Gardens, Blackpool, United Kingdom on 27 July 2025. Blackpool Winter Gardens United Kingdom Editori...
News

Littler bezwungen: Diese Frau mischt die Darts-Welt auf

  • 14.10.2025
  • 14:09 Uhr
imago images 1064517844
News

Beau Greaves schreibt Darts-Geschichte

  • 14.10.2025
  • 08:48 Uhr
Dartsprofi Jonny Clayton gelingt das perfekte Spiel
News

Darts-Star wettert gegen deutsche Fans

  • 13.10.2025
  • 15:09 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 10th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Night Five; quarter final; Gerwyn Price congratulates Luke ...
News

Darts: Price fordert nach Littler-Pleite Regeländerung

  • 13.10.2025
  • 10:20 Uhr
Freundschaftliche Umarmung: Littler (r.) und Humphries
News

World Grand Prix: Littler überrollt Humphries

  • 12.10.2025
  • 22:41 Uhr