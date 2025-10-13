Darts
Darts - World Youth Championship in Wigan: Luke Littler kassiert Sensations-Niederlage gegen Landsfrau Beau Greaves
- Aktualisiert: 15.10.2025
- 11:02 Uhr
- ran.de
Darts-Wunderkind Luke Littler hat das Finale der World Youth Championship in Wigan verpasst. Er verlor gegen seine englische Landsfrau Beau Greaves.
Dämpfer für Darts-Wunderkind Luke Littler bei der World Youth Championship in Wigan!
- German Darts Championship 2025 LIVE und KOSTENLOS auf Joyn!
- Darts-Youth-WM: Luke Littler reagiert auf sexistischen Kommentar gegen Beau Greaves "Bist du high?"
Der 18-Jährige verlor im Halbfinale der Jugend-WM, bei der Spieler unter 24 Jahren dabei sein dürfen, gegen seine englische Landsfrau Beau Greaves mit 5:6.
Greaves setzte sich gegen Littler mit einem Average von 105 durch, während der Teenager durchschnittlich 107,4 Punkte warf.
Externer Inhalt
Externer Inhalt
Luke Littler wollte "einfach ein bisschen Spaß haben"
Littler gab seine Teilnahme an der Jugend-WM auch erst kurzfristig bekannt, nachdem er zuletzt im Finale des World Grand Prix in Leicester gegen Luke Humphries gewann.
"Es stimmt. Ich werde morgen an der Jugend-Weltmeisterschaft teilnehmen. Ich werde einfach ein bisschen Spaß haben und alle treffen", sagte Littler am Sonntag im Interview mit "Sky"-Moderatorin Abigail Davies.
Eine lange Pause bleibt Littler nach seinem Aus bei der Jugend-WM nun aber nicht, am Dienstag und Mittwoch stehen ebenfalls in Wigan schon die zwei weitere Turniere der Players Championship (31 und 32) an.
Externer Inhalt
Für Greaves geht es hingegen am 23. November in Minehead um den Titel bei der World Youth Championship. Ihr Gegner im Endspiel ist der Niederländer Gian van Veen. Er setzte sich im Halbfinale mit 6:4 gegen Sebastian Bialecki durch.