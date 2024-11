Grand Slam of Darts - Spielplan, Termine, TV-Übertragung - alle Infos zum Major-Turnier

Rund einen Monat vor dem Beginn der Darts-WM steht mit dem Grand Slam of Darts das nächste Major-Turnier statt. ran hat für euch alle wichtigen Informationen gesammelt.

Vom 9. bis 17. November macht der Darts-Zirkus Halt in Wolverhampton und trifft sich zum "Grand Slam of Darts". Das Major-Turnier verspricht nicht nur aufgrund seines Formats eine Menge Spannung.

Insgesamt 32 Spieler kämpfen dabei um den Titel, müssen sich dafür aber zuvor in einer Gruppenphase für die K.o.-Runde qualifizieren. Früher durften sogar BDO-Spieler am Turnier der PDC teilnehmen. Da die Liga mittlerweile nicht mehr existiert, gehen 2024 nur PDC-Stars an den Start.

Als Favoriten gelten natürlich auch dieses Mal wieder die "großen Namen". Dazu gehören unter anderem Michael van Gerwen, der amtierende Weltmeister und Titelverteidiger Luke Humphries und Ausnahmetalent Luke Littler. Mit Martin Schindler ist nur ein Deutscher in Wolverhampton mit dabei.